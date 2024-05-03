Окупанти 28 разів обстріляли прикордонні громади Сумщини: застосовували дрони, артилерію, танк і РСЗВ

Упродовж 3 травня військові РФ 28 разів обстріляли прикордоння Сумської області. Зафіксовано 120 вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Зазначається, що обстрілів зазнали:

Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії (15 вибухів), мінометів (3 вибухи) та здійснив атаку FPV-дрона (1 вибух).

Білопільська громада: здійснено атаку FPV-дронами (5 вибухів), обстріли зі ствольної артилерії (4 вибухи).

Краснопільська громада: відбулася атака FPV-дрона (1 вибух).

Великописарівська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (14 вибухів).

Есманьська громада: зафіксовано пуски ракет НАР з літака (5 вибухів) та мінометні обстріли (19 вибухів).

Хотінська громада: здійснено обстріли з кулемета, міномета (6 вибухів), танка (6 вибухів) та скидання з БпЛА вибухівки ВОГ (3 вибухи).

Шалигинська громада: ворог бив з РСЗВ "Град" (7 вибухів) та ствольної артилерії (9 вибухів).

Миколаївська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.

Миропільська громада: завдано удару FPV-дроном (1 вибух).

Юнаківська громада: зафіксовано мінометні обстріли (18 вибухів).

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Нагадаємо, речник Нацгвардії Руслан Музичук 2 травня повідомляв, що в останній тиждень найбільшу кількість ДРГ спостерігали на Сумському напрямку.