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Новини Війна
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Окупанти 28 разів обстріляли прикордонні громади Сумщини: застосовували дрони, артилерію, танк і РСЗВ

Наслідки російських обстрілів Сумщини за 2 травня 2024 року

Упродовж 3 травня військові РФ 28 разів обстріляли прикордоння Сумської області. Зафіксовано 120 вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Зазначається, що обстрілів зазнали:

  • Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії (15 вибухів), мінометів (3 вибухи) та здійснив атаку FPV-дрона (1 вибух).
  • Білопільська громада: здійснено атаку FPV-дронами (5 вибухів), обстріли зі ствольної артилерії (4 вибухи).
  • Краснопільська громада: відбулася атака FPV-дрона (1 вибух).
  • Великописарівська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (14 вибухів).
  • Есманьська громада: зафіксовано пуски ракет НАР з літака (5 вибухів) та мінометні обстріли (19 вибухів).
  • Хотінська громада: здійснено обстріли з кулемета, міномета (6 вибухів), танка  (6 вибухів) та скидання з БпЛА вибухівки ВОГ (3 вибухи).
  • Шалигинська громада: ворог бив з РСЗВ "Град" (7 вибухів) та ствольної артилерії (9 вибухів).
  • Миколаївська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.
  • Миропільська громада: завдано удару FPV-дроном (1 вибух).
  • Юнаківська громада: зафіксовано мінометні обстріли (18 вибухів).

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Нагадаємо, речник Нацгвардії Руслан Музичук 2 травня повідомляв, що в останній тиждень найбільшу кількість ДРГ спостерігали на Сумському напрямку.

Автор: 

обстріл (28250) Сумська область (3555)


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