Війська РФ здійснили комбіновану ракетну атаку на Чугуїв: три людини поранено, пошкоджено залізничний вокзал та багатоквартирний будинок. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 3 травня, окупанти застосували під час атаки на Чугуїв на Харківщині чотири ракети - С-300 та "Торнадо-С", травмовано трьох мирних жителів.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

"3 травня близько 11:30 ЗС РФ обстріляли м. Чугуїв. Пошкоджено будівлю залізничного вокзалу, багатоквартирний будинок та автомобілі.



Отримали поранення троє мирних жителів: двоє чоловіків віком 45 років та 34-річний чоловік. Постраждалі доставлені до лікарні", - йдеться в повідомленні.

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За попередніми даними облпрокуратури, ворог здійснив комбіновану атаку по місту: двома ракетами типу С-300 та двома ракетами системи "Торнадо-С" з касетними бойовими елементами.

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