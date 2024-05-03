Війська РФ здійснили комбіновану ракетну атаку на Чугуїв: три людини поранено, пошкоджено залізничний вокзал та багатоквартирний будинок. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 3 травня, окупанти застосували під час атаки на Чугуїв на Харківщині чотири ракети - С-300 та "Торнадо-С", травмовано трьох мирних жителів.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
"3 травня близько 11:30 ЗС РФ обстріляли м. Чугуїв. Пошкоджено будівлю залізничного вокзалу, багатоквартирний будинок та автомобілі.
Отримали поранення троє мирних жителів: двоє чоловіків віком 45 років та 34-річний чоловік. Постраждалі доставлені до лікарні", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними облпрокуратури, ворог здійснив комбіновану атаку по місту: двома ракетами типу С-300 та двома ракетами системи "Торнадо-С" з касетними бойовими елементами.
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Мета- захоплення ціх міст.
По оцінки Світану, сил у кацапів замало, але наступ буде…