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Війська РФ здійснили комбіновану ракетну атаку на Чугуїв: три людини поранено, пошкоджено залізничний вокзал та багатоквартирний будинок. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 3 травня, окупанти застосували під час атаки на Чугуїв на Харківщині чотири ракети - С-300 та "Торнадо-С", травмовано трьох мирних жителів.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

"3 травня близько 11:30 ЗС РФ обстріляли м. Чугуїв. Пошкоджено будівлю залізничного вокзалу, багатоквартирний будинок та автомобілі.

Отримали поранення троє мирних жителів: двоє чоловіків віком 45 років та 34-річний чоловік. Постраждалі доставлені до лікарні", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки обстрілу Чугуєва на Харківщині

За попередніми даними облпрокуратури, ворог здійснив комбіновану атаку по місту: двома ракетами типу С-300 та двома ракетами системи "Торнадо-С" з касетними бойовими елементами.

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Наслідки обстрілу Чугуєва на Харківщині
Наслідки обстрілу Чугуєва на Харківщині
Наслідки обстрілу Чугуєва на Харківщині
Наслідки обстрілу Чугуєва на Харківщині

Автор: 

обстріл (28449) Харківщина (6054)


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Таку машину пошкодили!!! Не навижу!
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03.05.2024 19:53 Відповісти
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03.05.2024 20:50 Відповісти
Пукин віддав наказ наступати (50 000 нових кацапів на кордоні) у напрямку Сум та Харківа.
Мета- захоплення ціх міст.

По оцінки Світану, сил у кацапів замало, але наступ буде…
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03.05.2024 22:33 Відповісти
 
 