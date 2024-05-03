Окупанти завдали удару по Чугуєву, пошкоджено цивільну інфраструктуру

3 травня, о 12:08, окупанти вдарили по Чугуєву Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджено цивільну інфраструктуру. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", - йдеться в повідомленні.

Раніше повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку для Харківщини.

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