Окупанти завдали удару по Чугуєву, пошкоджено цивільну інфраструктуру
3 травня, о 12:08, окупанти вдарили по Чугуєву Харківської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Пошкоджено цивільну інфраструктуру. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", - йдеться в повідомленні.
Раніше повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку для Харківщини.
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