Оккупанты нанесли удар по Чугуеву, повреждена гражданская инфраструктура

3 мая, в 12:08, оккупанты ударили по Чугуеву Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Повреждена гражданская инфраструктура. На данный момент информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Ранее воздушные силы сообщали о ракетной опасности для Харьковщины.

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