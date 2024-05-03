Оккупанты нанесли удар по Чугуеву, повреждена гражданская инфраструктура
3 мая, в 12:08, оккупанты ударили по Чугуеву Харьковской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Повреждена гражданская инфраструктура. На данный момент информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.
Ранее воздушные силы сообщали о ракетной опасности для Харьковщины.
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