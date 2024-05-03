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Оккупанты нанесли удар по Чугуеву, повреждена гражданская инфраструктура

вибух

3 мая, в 12:08, оккупанты ударили по Чугуеву Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Повреждена гражданская инфраструктура. На данный момент информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Ранее воздушные силы сообщали о ракетной опасности для Харьковщины.

Также смотрите: Утром оккупанты ударили по Курахово осколочно-фугасными боеприпасами, два человека погибли. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (26928) Харьковщина (5577)


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