Утром оккупанты ударили по Курахово осколочно-фугасными боеприпасами, два человека погибли. ФОТОрепортаж
Враг не прекращает обстрелов Курахово Донецкой области, сегодня два человека погибли, еще 2 получили ранения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Кураховской ГВА Роман Падун в Facebook.
"Сегодня рано утром враг снова обстрелял г. Курахово осколочно-фугасными боеприпасами. В зоне поражения оказалась центральная часть города, повреждены многоэтажки. Ранены два человека, двое погибли", - говорится в сообщении.
Падун добавил, что враг обстреливал город и вечером 2 мая. В результате повреждений электрических сетей часть Курахового остается без электроснабжения.
Также в четверг захватчики повредили электросети в с. Ганивка – без света остались жители Успеновского старостинского округа. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Напомним, начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что в течение суток россияне 16 раз обстреляли территорию области, в результате чего погиб человек. 4 человека получили ранения.
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