Вранці окупанти вдарили по Кураховому осколково-фугасними боєприпасами, дві людини загинули. ФОТОрепортаж

Ворог не припиняє обстрілів Курахового Донецької області, сьогодні дві людини загинули, ще 2 дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Курахівської МВА Роман Падун у Facebook

"Сьогодні рано вранці ворог знову обстріляв м. Курахове осколково-фугасними боєприпасами. В зоні ураження опинилася центральна частина міста, пошкоджено багатоповерхівки. Поранено двоє людей, двоє загинули", - йдеться в повідомленні.

Падун додав, що ворог обстрілював місто і ввечері 2 травня. Внаслідок пошкоджень електричних мереж частина Курахового залишається без електропостачання.

Також у четвер загарбники пошкодили електромережі у с. Ганівка − без світла залишилися мешканці Успенівського старостинського округу. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що протягом доби росіяни 16 разів обстріляли територію області, внаслідок чого загинула людина. 4 особи дістали поранення.

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