Доба на Донеччині: Загинула 1 особа, 4 дістали поранення. Окупанти 16 разів били по області. ФОТОрепортаж
Протягом доби росіяни 16 разів обстріляли територію Донеччини, внаслідок чого загинула людина. 4 особи дістали поранення.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Волноваський район.
У Великій Новосілці поранено людину. У Вугледарській громаді обстріляна Новоукраїнка.
Покровський район.
У Красногорівці поранено людину. У Курахівській громаді під вогнем Курахове і Ганівка. У Мемрику Новогродівської громади 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 7 будинків.
Краматорський район.
У Рідкодубі Лиманської громади зруйновано будинок і ще 2 пошкоджено. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджено 5 будинків і 2 інфраструктурні об'єкти; у Миколаївці пошкоджено адмінбудівлю.
Бахмутський район.
У Сіверську пошкоджено будинок.
Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 236 людей, зокрема 32 дитини.
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