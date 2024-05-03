Доба на Донеччині: Загинула 1 особа, 4 дістали поранення. Окупанти 16 разів били по області. ФОТОрепортаж

Протягом доби росіяни 16 разів обстріляли територію Донеччини, внаслідок чого загинула людина. 4 особи дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Волноваський район.

У Великій Новосілці поранено людину. У Вугледарській громаді обстріляна Новоукраїнка.

Покровський район.

У Красногорівці поранено людину. У Курахівській громаді під вогнем Курахове і Ганівка. У Мемрику Новогродівської громади 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 7 будинків.

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Краматорський район.

У Рідкодубі Лиманської громади зруйновано будинок і ще 2 пошкоджено. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджено 5 будинків і 2 інфраструктурні об'єкти; у Миколаївці пошкоджено адмінбудівлю.

Бахмутський район.

У Сіверську пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 236 людей, зокрема 32 дитини.

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