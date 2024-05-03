Сутки на Донетчине: Погиб 1 человек, 4 получили ранения. Оккупанты 16 раз били по области. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение суток россияне 16 раз обстреляли территорию Донецкой области, в результате чего погиб человек. 4 человека получили ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Волновахский район.
В Великой Новоселке ранен человек. В Угледарской громаде обстреляна Новоукраинка.
Покровский район.
В Красногоровке ранен человек. В Кураховской громаде под огнем Курахово и Гановка. В Мемрике Новогродовской громады 2 человека погибли и 2 ранены, повреждены 7 домов.
Краматорский район.
В Редкодубе Лиманской громады разрушен дом и еще 2 повреждены. В Райгородке Николаевской громады поврежден дом. В Константиновке повреждены 5 домов и 2 инфраструктурных объекта; в Николаевке повреждено админздание.
Бахмутский район.
В Северске поврежден дом.
Всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 236 человек, в том числе 32 ребенка.
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