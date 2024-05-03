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Сутки на Донетчине: Погиб 1 человек, 4 получили ранения. Оккупанты 16 раз били по области. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение суток россияне 16 раз обстреляли территорию Донецкой области, в результате чего погиб человек. 4 человека получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Волновахский район.

В Великой Новоселке ранен человек. В Угледарской громаде обстреляна Новоукраинка.

Покровский район.

В Красногоровке ранен человек. В Кураховской громаде под огнем Курахово и Гановка. В Мемрике Новогродовской громады 2 человека погибли и 2 ранены, повреждены 7 домов.

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Краматорский район.

В Редкодубе Лиманской громады разрушен дом и еще 2 повреждены. В Райгородке Николаевской громады поврежден дом. В Константиновке повреждены 5 домов и 2 инфраструктурных объекта; в Николаевке повреждено админздание.

Бахмутский район.

В Северске поврежден дом.

Всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 236 человек, в том числе 32 ребенка.

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Наслідки обстрілів Донеччини 2 травня
Наслідки обстрілів Донеччини 2 травня
Наслідки обстрілів Донеччини 2 травня
Наслідки обстрілів Донеччини 2 травня
Наслідки обстрілів Донеччини 2 травня
Наслідки обстрілів Донеччини 2 травня

Автор: 

обстрел (27129) Донецкая область (9642)


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03.05.2024 11:05 Ответить
 
 