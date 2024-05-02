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Россияне обстреляли село Мемрик на Донетчине, погибли 2 человека, среди них ребенок, - ОВА

Внаслідок обстрілу Донеччини загинуло двоє людей

Российские военные обстреляли село Мемрик Новогродовской громады Донецкой области из "Градов", в результате этого 2 человека погибли и еще 2 получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на фейсбук главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"2 человека погибли и 2 ранены в результате обстрела Мемрика Новогродовской громады. Среди погибших - 12-летний ребенок. Двое раненых доставлены в больницу", - написал он.

Филашкин рассказал, что сегодня вечером россияне обстреляли Мемрик из "Градов". По предварительной информации, повреждены 7 частных домов.

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Ранее Цензор.НЕТ писал, что войска РФ обстреляли село Новоосиново Купянского района Харьковской области, в результате этого погиб один человек.

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обстрел (26928) жертвы (2059) Донецкая область (9518)


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02.05.2024 23:12 Ответить
 
 