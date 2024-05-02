Россияне обстреляли село Мемрик на Донетчине, погибли 2 человека, среди них ребенок, - ОВА
Российские военные обстреляли село Мемрик Новогродовской громады Донецкой области из "Градов", в результате этого 2 человека погибли и еще 2 получили ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на фейсбук главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.
"2 человека погибли и 2 ранены в результате обстрела Мемрика Новогродовской громады. Среди погибших - 12-летний ребенок. Двое раненых доставлены в больницу", - написал он.
Филашкин рассказал, что сегодня вечером россияне обстреляли Мемрик из "Градов". По предварительной информации, повреждены 7 частных домов.
Ранее Цензор.НЕТ писал, что войска РФ обстреляли село Новоосиново Купянского района Харьковской области, в результате этого погиб один человек.
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Чайка Київ
показать весь комментарий02.05.2024 23:12 Ответить Мне нравится 1
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