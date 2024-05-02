Один человек погиб вследствие российских обстрелов Купянского района, - ОВА

Войска РФ обстреляли село Новоосиново Купянского района Харьковской области, в результате этого погиб один человек.

Об этом в своем телеграм-канале написал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"В результате вражеского обстрела села Новоосиново Купянского района, который произошел в 19:00, на территории частного домовладения погиб 66-летний мужчина", - рассказал он.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 2 мая российские войска обстреляли Дергачи на Харьковщине, в результате чего пострадали 7 человек, в частности, 6 детей.