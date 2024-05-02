Один человек погиб вследствие российских обстрелов Купянского района, - ОВА
Войска РФ обстреляли село Новоосиново Купянского района Харьковской области, в результате этого погиб один человек.
Об этом в своем телеграм-канале написал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"В результате вражеского обстрела села Новоосиново Купянского района, который произошел в 19:00, на территории частного домовладения погиб 66-летний мужчина", - рассказал он.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 2 мая российские войска обстреляли Дергачи на Харьковщине, в результате чего пострадали 7 человек, в частности, 6 детей.
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Погрібний Олександр
показать весь комментарий02.05.2024 21:23 Ответить Мне нравится 0
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