Вследствие авиаудара РФ по Дергачам пострадали 9 человек, в том числе 8 детей. ФОТОРЕПОРТАЖ

Оккупанты из авиации ударили по Дергачам на Харьковщине, в результате чего пострадали девять человек, среди них восемь детей.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, 2 мая около 16:00 вооруженные силы РФ нанесли два авиаудара по г. Дергачи. Один из ударов пришелся по территории спорткомплекса, другой - по частному жилому сектору. В спортивном клубе получили травмы семь детей, которые в это время находились на занятиях", - рассказали в прокуратуре.

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Среди пострадавших детей шесть мальчиков и одна девочка в возрасте от 9 до 15 лет.

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Острую реакцию на стресс получил 8-летний мальчик, который во время российской атаки делал дома уроки. Также получил ранения 76-летний мужчина.

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По предварительным данным, враг нанес удары по городу УМПБ Д30-СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).









Что известно о состоянии пострадавших

Как рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, среди пострадавших двое 11-летних, двое 12-летних детей и два ребенка 13 и 15 лет. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Также у одного мальчика острая реакция на стресс, еще у одного зафиксировали легкие травмы - без необходимости в госпитализации.

75-летнему мужчине оказали помощь на месте.