В результате вражеской атаки на Одессу 1 мая повреждена пожарная часть. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во время ракетного удара россиян по Одессе ночью 1 мая повреждения получила пожарная часть.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью 1 мая враг в очередной раз атаковал Одессу. В результате ракетного удара значительные повреждения получило здание пожарной части. Взрывной волной выбиты стекла и частично окна, повреждены потолки", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что спасатели в момент удара находились в укрытии, поэтому никто не пострадал.





Ракетный удар по Одессе 1 мая

Вечером 1 мая, оккупанты атаковали Одессу ракетами, в результате чего пострадали 13 человек, в городе возник большой пожар.

Позже глава Одесской ОГА уточнил, что в результате ракетного удара ранены 14 человек и отметил, что в результате российской ракетной атаки по Одессе повреждена гражданская инфраструктура, в частности складские помещения почты.

Кроме того, в результате ракетной атаки россиян по Одессе было уничтожено сортировочное депо и отделение "Новой почты", уничтожено 904 посылки стоимостью 3 млн грн. Общий вес уничтоженных посылок и грузов вследствие вражеского удара составляет более 15 тонн.