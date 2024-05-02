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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Унаслідок ворожої атаки на Одесу 1 травня пошкоджено пожежну частину. ФОТОрепортаж

Під час ракетного удару росіян по Одесі вночі 1 травня пошкоджень зазнала пожежна частина.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі 1 травня ворог вчергове атакував Одесу. У результаті ракетного удару значних пошкоджень зазнала будівля пожежної частини. Вибуховою хвилею вибито скло та частково вікна, пошкоджено стелі", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: В Одесі після обстрілу окупантів виникла велика пожежа. ВIДЕО

Наслідки ракетної атаки на Одесу

Також зазначається, що рятувальники в момент удару перебували в укритті, тож ніхто не постраждав.

Наслідки ракетної атаки на Одесу
Наслідки ракетної атаки на Одесу

Ракетний удар по Одесі 1 травня

Увечері 1 травня, окупанти атакували Одесу ракетами, унаслідок чого постраждало 13 людей, у місті виникла велика пожежа.

Пізніше очільник Одеської ОВА уточнив, що внаслідок ракетного удару поранено 14 людей та зазначив, що у результаті російської ракетної атаки по Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема складські приміщення пошти.

Крім того, унаслідок ракетної атаки росіян по Одесі було знищено сортувальне депо та відділення "Нової пошти", знищено 904 посилки вартістю 3 млн грн. Загальна вага знищених посилок та вантажів унаслідок ворожого удару становить понад 15 тонн.

Автор: 

обстріл (28449) Одеса (5452)


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а дом проффсоюзов не пострадает сегодня ?
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02.05.2024 12:52 Відповісти
Сам дом не пострадает, но парашные петухи возле него могут.
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02.05.2024 13:17 Відповісти
 
 