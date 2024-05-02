Унаслідок ворожої атаки на Одесу 1 травня пошкоджено пожежну частину. ФОТОрепортаж

Під час ракетного удару росіян по Одесі вночі 1 травня пошкоджень зазнала пожежна частина.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі 1 травня ворог вчергове атакував Одесу. У результаті ракетного удару значних пошкоджень зазнала будівля пожежної частини. Вибуховою хвилею вибито скло та частково вікна, пошкоджено стелі", - йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що рятувальники в момент удару перебували в укритті, тож ніхто не постраждав.





Ракетний удар по Одесі 1 травня

Увечері 1 травня, окупанти атакували Одесу ракетами, унаслідок чого постраждало 13 людей, у місті виникла велика пожежа.

Пізніше очільник Одеської ОВА уточнив, що внаслідок ракетного удару поранено 14 людей та зазначив, що у результаті російської ракетної атаки по Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема складські приміщення пошти.

Крім того, унаслідок ракетної атаки росіян по Одесі було знищено сортувальне депо та відділення "Нової пошти", знищено 904 посилки вартістю 3 млн грн. Загальна вага знищених посилок та вантажів унаслідок ворожого удару становить понад 15 тонн.