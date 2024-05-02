Унаслідок авіаудару РФ по Дергачах постраждали 9 людей, зокрема 8 дітей. ФОТОрепортаж

Окупанти з авіації вдарили по Дергачах у Харківській області, унаслідок чого постраждали дев’ять людей, серед них вісім дітей.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, 2 травня близько 16:00 збройні сили РФ завдали два авіаудари по м. Дергачі. Один з ударів прийшовся по території спорткомплексу, інший - по приватному житловому сектору. У спортивному клубі отримали травми сім дітей, які в цей час перебували на заняттях", - розповіли в прокуратурі.

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Серед постраждалих дітей шість хлопчиків та одна дівчинка, віком від 9 до 15 років.

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Гостру реакцію на стрес отримав 8-річний хлопчик, який під час російської атаки робив вдома уроки. Також зазнав поранення 76-річний чоловік

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За попередніми даними, ворог завдав удари по місту УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).









Що відомо про стан постраждалих

Як розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, серед постраждалих двоє 11-річних, двоє 12-річних дітей та дві дитини 13 та 15 років. Вони перебувають у стані середньої тяжкості.

Також в одного хлопчика гостра реакція на стрес, ще в одного зафіксували легкі травми - без потреби в госпіталізації.

75-річному чоловіку надали допомогу на місці.