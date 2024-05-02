УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7916 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
2 362 0

Унаслідок авіаудару РФ по Дергачах постраждали 9 людей, зокрема 8 дітей. ФОТОрепортаж

Окупанти з авіації вдарили по Дергачах у Харківській області, унаслідок чого постраждали дев’ять людей, серед них вісім дітей.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, 2 травня близько 16:00 збройні сили РФ завдали два авіаудари по м. Дергачі. Один з ударів прийшовся по території спорткомплексу, інший - по приватному житловому сектору. У спортивному клубі отримали травми сім дітей, які в цей час перебували на заняттях", - розповіли в прокуратурі.

Також читайте: 7 осіб, зокрема 6 дітей, постраждали внаслідок удару РФ по Дергачах на Харківщині (оновлено)

Наслідки авіаудару РФ по Дергачах

Серед постраждалих дітей шість хлопчиків та одна дівчинка, віком від 9 до 15 років. 

Також читайте: Зранку окупанти обстріляли населені пункти Куп’янщини, дві особи дістали поранення

Наслідки авіаудару РФ по Дергачах
Наслідки авіаудару РФ по Дергачах

Гостру реакцію на стрес отримав 8-річний хлопчик, який під час російської атаки робив вдома уроки. Також зазнав  поранення 76-річний чоловік

Також дивіться: Наслідки обстрілів Харківщини військами РФ: Постраждали 2 особи. ФОТОрепортаж

За попередніми даними, ворог завдав удари по місту УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Наслідки авіаудару РФ по Дергачах
Наслідки авіаудару РФ по Дергачах
Наслідки авіаудару РФ по Дергачах
Наслідки авіаудару РФ по Дергачах

Що відомо про стан постраждалих

Як розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, серед постраждалих двоє 11-річних, двоє 12-річних дітей та дві дитини 13 та 15 років. Вони перебувають у стані середньої тяжкості.

Також в одного хлопчика гостра реакція на стрес, ще в одного зафіксували легкі травми - без потреби в госпіталізації.

75-річному чоловіку надали допомогу на місці.

Автор: 

обстріл (28449) Харківщина (6054) Дергачі (14)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 