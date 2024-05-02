Зранку окупанти обстріляли населені пункти Куп’янщини, дві особи дістали поранення

Сьогодні зранку російські терористи вчергове обстріляли населені пункти Куп’янського району, внаслідок чого поранення зазнали 63-річна жінка та 66-річний чоловік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 7 ранку окупанти обстріляли с. Петропавлівка Куп'янського району. 63-річна жінка зазнала травм, її госпіталізували до медичного закладу.

О 10 ранку ворог спрямував дрон на автівку у с. Кучерівка. Без постраждалих.

У селищі Куп'янськ-Вузловий о 11:30 внаслідок ворожого обстрілу уламками поранено 66-річного чоловіка. Без госпіталізації.

Нагадаємо, минулої доби ворог завдавав ударів по Харкову та населених пунктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів. Чотири людини загинули, ще 11 постраждали

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибухи пролунали на півночі Харкова: Росіяни атакують область КАБами