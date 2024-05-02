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Вибухи пролунали на півночі Харкова: Росіяни атакують область КАБами

Росіяни атакують Харківщину КАБами

Російські окупаційні війська здійснили пуски КАБів на Харківщині, на півночі Харкова пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Зазначається, що вибухи пролунали у північній частині Харкова.

Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб російськими військами на Харківщині.

Також читайте: Окупанти скинули КАБи на автівку та будинок у Золочеві на Харківщині: 2 людини загинули, 13 поранені (оновлено). ФОТОрепортаж

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обстріл (28250) Харків (5563) Харківщина (6054) КАБ (347)


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