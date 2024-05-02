Вибухи пролунали на півночі Харкова: Росіяни атакують область КАБами

Російські окупаційні війська здійснили пуски КАБів на Харківщині, на півночі Харкова пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Зазначається, що вибухи пролунали у північній частині Харкова.

Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб російськими військами на Харківщині.

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