Вибухи пролунали на півночі Харкова: Росіяни атакують область КАБами
Російські окупаційні війська здійснили пуски КАБів на Харківщині, на півночі Харкова пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Зазначається, що вибухи пролунали у північній частині Харкова.
Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб російськими військами на Харківщині.
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