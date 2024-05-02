РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6695 посетителей онлайн
Новости Война
1 426 0

Взрывы слышны на севере Харькова: Россияне атакуют область КАБами

Росіяни атакують Харківщину КАБами

Российские оккупационные войска осуществили пуски КАБов на Харьковщине, на севере Харькова прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Отмечается, что взрывы прогремели в северной части Харькова.

Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиационных бомб российскими войсками на Харьковщине.

Также читайте: Сутки на Харьковщине: обстрелы Золочева, Боровой, Лелюковки, удары по Харькову, есть погибшие и раненые

Автор: 

обстрел (26906) Харьков (7450) Харьковщина (5577) КАБ (347)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 