Взрывы слышны на севере Харькова: Россияне атакуют область КАБами

Российские оккупационные войска осуществили пуски КАБов на Харьковщине, на севере Харькова прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Отмечается, что взрывы прогремели в северной части Харькова.

Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиационных бомб российскими войсками на Харьковщине.

Также читайте: Сутки на Харьковщине: обстрелы Золочева, Боровой, Лелюковки, удары по Харькову, есть погибшие и раненые