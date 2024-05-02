Взрывы слышны на севере Харькова: Россияне атакуют область КАБами
Российские оккупационные войска осуществили пуски КАБов на Харьковщине, на севере Харькова прогремели взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Отмечается, что взрывы прогремели в северной части Харькова.
Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиационных бомб российскими войсками на Харьковщине.
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