Сутки на Харьковщине: обстрелы Золочева, Боровой, Лелюковки, удары по Харькову, есть погибшие и раненые

За прошедшие сутки оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли 17 населенных пунктов Харьковщины, нанесли авиаудары по Веселому, Харькову, Волчанску, Синьковке, Петропавловке и Подолах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Утром 1 мая оккупанты ударили по Харькову. В результате обстрела повреждены 14 жилых домов. Также россияне сбросили КАБы на машину и дом в Золочеве. В результате удара повреждены административные помещения, здание Ощадбанка, более 20 автомобилей, а также уничтожен частный дом. Погибли два человека и тринадцать пострадали.

Днем, около 13.10, захватчики обстреляли с. Лелюковка на Купянщине. В результате обстрела были выбиты окна и частично повреждены крыши домов. Погибла 66-летняя женщина.

Около 17.02 в с. Липцы Харьковского района погибла 78-летняя гражданская женщина. В результате обстрела горела крыша дома.

Вечером, в 23.27, враг обстрелял Боровую. В результате обстрела повреждена хозяйственная постройка и частично разрушен жилой дом. Пострадала 66-летняя женщина, без госпитализации.

Напомним, в результате обстрелов на Харьковщине применяют графики почасовых отключений света.

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