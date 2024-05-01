В Харькове и области расширен график отключения света

График почасовых отключений света в Харькове и на Харьковщине расширен с учетом ночных часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской ОГА.

Как рассказали в ОВА, дополнительные отключения нужны для выполнения аварийно-восстановительных работ в Объединенной энергетической системе.

1 мая график почасовых отключений будет расширен с учетом ночных часов и будет действовать до утра 2 мая.

Также читайте: Сложно прогнозировать, будут ли отключения электричества летом, - Кудрицкий

На данный момент, в ОВА призывают промышленные объекты максимально снизить потребление электроэнергии.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине действуют графики почасовых отключений света. Председатель ОВА Олег Синегубов ранее отмечал, что в Харькове действуют только плановые отключения света, аварийных нет.