В Харькове и области расширен график отключения света
График почасовых отключений света в Харькове и на Харьковщине расширен с учетом ночных часов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской ОГА.
Как рассказали в ОВА, дополнительные отключения нужны для выполнения аварийно-восстановительных работ в Объединенной энергетической системе.
1 мая график почасовых отключений будет расширен с учетом ночных часов и будет действовать до утра 2 мая.
На данный момент, в ОВА призывают промышленные объекты максимально снизить потребление электроэнергии.
Ранее сообщалось, что на Харьковщине действуют графики почасовых отключений света. Председатель ОВА Олег Синегубов ранее отмечал, что в Харькове действуют только плановые отключения света, аварийных нет.
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