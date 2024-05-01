У Харкові та області розширено графік відключення світла

Графік погодинних відключень світла у Харкові та на Харківщині розширено з урахуванням нічних годин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Харківської ОВА.

Як пояснили в ОВА, додаткові відключення потрібні для виконання аварійно-відновлювальних робіт в Об'єднаній енергетичній системі.

1 травня графік погодинних відключень буде розширено з урахуванням нічних годин та буде діяти до ранку 2 травня.

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На цей час в ОВА закликають промислові об'єкти максимально знизити споживання електроенергії.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині діють графіки погодинних відключень світла. Голова ОВА Олег Синєгубов раніше зазначав, що у Харкові діють лише планові відключення світла, аварійних немає.