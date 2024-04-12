У Харкові діють лише планові відключення світла, аварійних немає, - Синєгубов

Наразі у Харкові запроваджено лише планові відключення електроенергії. Фахівці продовжують працювати над усуненням наслідків нещодавніх російських ударів по енергосистемі міста та області.

Про це повідомив у ефірі національного марафону очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"У Харкові наразі аварійних відключень немає, є лише планові, враховуючи, що дефіцит електроенергії у наших електромережах зберігається. Ми не припиняємо ні на хвилину роботи щодо усунення наслідків нещодавніх ударів С-300 по місту Харкову й енергосистемі області. Нам ще належить провести велику кількість робіт, щоб ліквідувати наслідки", - зауважив він.

Синєгубов додав, що для обстрілів Харківщини ворог застосовує всі види озброєння, зокрема керовані авіабомби, міномети, танки. Також окупанти нищать цивільну й критичну інфраструктуру.

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