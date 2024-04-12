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У Харкові діють лише планові відключення світла, аварійних немає, - Синєгубов

світло

Наразі у Харкові запроваджено лише планові відключення електроенергії. Фахівці продовжують працювати над усуненням наслідків нещодавніх російських ударів по енергосистемі міста та області.

Про це повідомив у ефірі національного марафону очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Харкові наразі аварійних відключень немає, є лише планові, враховуючи, що дефіцит електроенергії у наших електромережах зберігається. Ми не припиняємо ні на хвилину роботи щодо усунення наслідків нещодавніх ударів С-300 по місту Харкову й енергосистемі області. Нам ще належить провести велику кількість робіт, щоб ліквідувати наслідки", - зауважив він.

Синєгубов додав, що для обстрілів Харківщини ворог застосовує всі види озброєння, зокрема керовані авіабомби, міномети, танки. Також окупанти нищать цивільну й критичну інфраструктуру.

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Харків (5546) електроенергія (6174) Синєгубов (857) відключення світла (1085)


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Навіщо планово відключати?! Просто зє треба наказати "слугам наріду" одягти вовну,а народу роздати ********* палички!
Мудрий нарід перекриє не тільки Харківску ТЕС,а і Трипільську! По добуваню електрики.
Головне щоб паличок вистачило!
Вовни на СН багато.
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12.04.2024 13:15 Відповісти
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12.04.2024 13:18 Відповісти
 
 