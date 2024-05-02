Доба на Харківщині: обстріли Золочева, Борової, Лелюківки, удари по Харкову, є загиблі та поранені

Минулої доби окупанти з мінометів та артилерії обстріляли 17 населених пунктів Харківщини, завдали авіаударів по Веселому, Харкову, Вовчанську, Синьківці, Петропавлівці та Подолах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зранку 1 травня окупанти вдарили по Харкову. Внаслідок обстрілу пошкоджено 14 житлових будинків. Також росіяни скинули КАБи на автівку та будинок у Золочеві. Внаслідок удару пошкоджені адміністративні приміщення, будівля Ощадбанку, понад 20 автомобілів, а також знищено приватний будинок. Загинули двоє людей та тринадцять постраждали.

Вдень, близько 13.10, загарбники обстріляли с. Лелюківка на Куп'янщині. Внаслідок обстрілу були вибиті вікна та частково пошкоджено дахи будинків. Загинула 66-річна жінка.

Близько 17.02 у с. Липці Харківського району загинула 78-річна цивільна жінка. Внаслідок обстрілу горів дах будинку.

Ввечері, о 23.27, ворог обстріляв Борову. Внаслідок обстрілу пошкоджена господарча споруда та частково зруйнований житловий будинок. Постраждала 66-річна жінка, без госпіталізації.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів на Харківщині застосовують графіки погодинних відключень світла.

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