Утром оккупанты обстреляли населенные пункты Купянщины, два человека получили ранения
Сегодня утром российские террористы в очередной раз обстреляли населенные пункты Купянского района, ранения получили 63-летняя женщина и 66-летний мужчина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Около 7 утра оккупанты обстреляли с. Петропавловка Купянского района. 63-летняя женщина получила травмы, ее госпитализировали в медицинское учреждение.
В 10 утра враг направил дрон на машину в с. Кучеровка. Без пострадавших.
В поселке Купянск-Узловой в 11:30 в результате вражеского обстрела обломками ранен 66-летний мужчина. Без госпитализации.
Напомним, за прошедшие сутки враг наносил удары по Харькову и населенным пунктам Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов. Четыре человека погибли, 11 - пострадали.
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