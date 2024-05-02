Утром оккупанты обстреляли населенные пункты Купянщины, два человека получили ранения

Сегодня утром российские террористы в очередной раз обстреляли населенные пункты Купянского района, ранения получили 63-летняя женщина и 66-летний мужчина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Около 7 утра оккупанты обстреляли с. Петропавловка Купянского района. 63-летняя женщина получила травмы, ее госпитализировали в медицинское учреждение.

В 10 утра враг направил дрон на машину в с. Кучеровка. Без пострадавших.

В поселке Купянск-Узловой в 11:30 в результате вражеского обстрела обломками ранен 66-летний мужчина. Без госпитализации.

Напомним, за прошедшие сутки враг наносил удары по Харькову и населенным пунктам Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов. Четыре человека погибли, 11 - пострадали.

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