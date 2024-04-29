Сутки на Харьковщине: оккупанты нанесли удары по 15 населенным пунктам, есть раненые

Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное и другие. Авиационным обстрелам подвергся н.п. Большая Писаревка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Около 2 часов ночи 29 апреля россияне обстреляли КАБами с.Загрызово Изюмского района, поврежден частный дом.

В течение 28 апреля под вражеским огнем оказались с. Стрелечья, Купянск и Волчанск.

В с. Стрелечья в результате вражеского обстрела получил ранения 59-летний гражданский мужчина. В Купянске во время обстрела из РСЗО разрушено частное домовладение. Травмированы 35-летняя женщина и 52-летний гражданский мужчина. В Волчанске во время артобстрела повреждены 2 частных дома, а в результате сброса КАБ - частное предприятие.

28 апреля в 20:30 во дворе в селе Байрак Балаклейской громады 48-летний мужчина подорвался на мине, предварительно ПФМ-1 "Лепесток". В результате взрыва мужчина получил взрывное ранение с повреждением правого глаза. Пострадавшего направили в местную больницу.

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