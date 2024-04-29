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Ввечері 28 квітня ворог обстріляв Нікополь з артилерії, пошкоджено навчальний заклад. ФОТОрепортаж

Війська РФ обстріляли з важкої артилерії Нікополь.

Як  інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Від удару вибило вікна у місцевій гімназії. Пошкоджено паркан та лінію електропередачі.

"Загиблих та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

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Обстріл Нікополя 28 квітня
Обстріл Нікополя 28 квітня
Обстріл Нікополя 28 квітня
Обстріл Нікополя 28 квітня
Обстріл Нікополя 28 квітня

Автор: 

обстріл (28435) Нікополь (1187) Дніпропетровська область (3717)


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