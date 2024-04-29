Ввечері 28 квітня ворог обстріляв Нікополь з артилерії, пошкоджено навчальний заклад. ФОТОрепортаж
Війська РФ обстріляли з важкої артилерії Нікополь.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Від удару вибило вікна у місцевій гімназії. Пошкоджено паркан та лінію електропередачі.
"Загиблих та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
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