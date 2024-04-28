Окупанти двічі вдарили по Нікопольщині з важкої артилерії, пошкоджено приватні будинки. ФОТОрепортаж

Двічі за день противник бив по Нікопольщині. Застосовував важку артилерію.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"У Нікополі ворожими снарядами понівечено 5 приватних будинків та 3 господарські споруди.



Атаковані території у Покровській сільській громаді обстежують. Втім, головне – звідусіль цілі люди", - написав він.

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Як зазначається, попри сирени в інших районах Дніпропетровщини було тихо.

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