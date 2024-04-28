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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Окупанти двічі вдарили по Нікопольщині з важкої артилерії, пошкоджено приватні будинки. ФОТОрепортаж

Двічі за день противник бив по Нікопольщині. Застосовував важку артилерію.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"У Нікополі ворожими снарядами понівечено 5 приватних будинків та 3 господарські споруди.

Атаковані території у Покровській сільській громаді обстежують. Втім, головне – звідусіль цілі люди", - написав він.

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Наслідки обстрілів Нікопольського району

Як зазначається, попри сирени в інших районах Дніпропетровщини було тихо.

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Наслідки обстрілів Нікопольського району
Наслідки обстрілів Нікопольського району
Наслідки обстрілів Нікопольського району

Дивіться: Над Дніпропетровщиною знищено 13 ракет, пошкоджено енергооб’єкти. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів Нікопольського району
Наслідки обстрілів Нікопольського району
Наслідки обстрілів Нікопольського району

Автор: 

обстріл (28435) Нікополь (1187) Дніпропетровська область (3717)


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28.04.2024 20:45 Відповісти
 
 