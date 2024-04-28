Ворог ввечері вдарив по Нікополю 2 дронами-камікадзе, виникла пожежа, без постраждалих. ФОТОрепортаж

Ввечері 27 квітня ворог запустив 2 дрони-камікадзе по Нікополю. Від удару зайнявся приватний будинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Після денних обстрілів, ворог не давав спокою Нікополю і ввечері. Вдарив по ньому двома дронами-камікадзе. Через це зайнялася приватна оселя. Надзвичайники вогонь приборкали.

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих", - йдеться в повідомленні.









За уточненою інформацією, внаслідок вчорашнього збиття ворожого БпЛА у Дніпровському районі уламками пошкоджено дачний будинок, господарську споруду та лінію електропередач.

Вночі у Дніпровському районі працювали сили ППО. Українські захисники знищили 2 ворожі безпілотники.

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