Враг вечером ударил по Никополю двумя дронами-камикадзе, возник пожар, без пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 27 апреля враг запустил 2 дрона-камикадзе по Никополю. От удара загорелся частный дом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"После дневных обстрелов, враг не давал покоя Никополю и вечером. Ударил по нему двумя дронами-камикадзе. Из-за этого загорелся частный дом. Чрезвычайники огонь укротили.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - говорится в сообщении.









По уточненной информации, в результате вчерашнего сбивания вражеского БПЛА в Днепровском районе обломками повреждены дачный дом, хозяйственная постройка и линия электропередач.

Ночью в Днепровском районе работали силы ПВО. Украинские защитники уничтожили 2 вражеских беспилотника.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне 18 раз атаковали Никопольщину из артиллерии и дронами-камикадзе: пострадали два человека, повреждены дома, агрофирма и ЛЭП. ФОТОрепортаж