Враг вечером ударил по Никополю двумя дронами-камикадзе, возник пожар, без пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером 27 апреля враг запустил 2 дрона-камикадзе по Никополю. От удара загорелся частный дом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
"После дневных обстрелов, враг не давал покоя Никополю и вечером. Ударил по нему двумя дронами-камикадзе. Из-за этого загорелся частный дом. Чрезвычайники огонь укротили.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - говорится в сообщении.
По уточненной информации, в результате вчерашнего сбивания вражеского БПЛА в Днепровском районе обломками повреждены дачный дом, хозяйственная постройка и линия электропередач.
Ночью в Днепровском районе работали силы ПВО. Украинские защитники уничтожили 2 вражеских беспилотника.
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Чайка Київ
показать весь комментарий28.04.2024 10:10 Ответить Мне нравится 0
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