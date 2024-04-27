Росіяни 18 разів атакували Нікопольщину з артилерії та дронами-камікадзе: постраждали дві людини, пошкоджено будинки, агрофірму і ЛЕП. ФОТОрепортаж

Протягом дня агресор завдав 13 ударів дронами-камікаде по Нікопольщині, 5 разів обстрілював район з артилерії та скинув боєприпас з БпЛА.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Потерпали Нікополь, Мирівська та Покровська сільська громади. Постраждала 2 жінки – 40 та 88 років", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, пошкоджено 2 п'ятиповерхівки, 9 приватних будинків. Крім того, понівечені 6 господарських споруд, одна з яких зайнялася. Пожежу рятувальники приборкали. Також потрощено автівки.

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Повідомляться, що побита також агрофірма. Зачепило лінію електропередач – без світла залишилися понад 300 абонентів.

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"За уточненою інформацією, через ворожу атаку у Дніпрі постраждала 59-річна жінка. У неї різана рана. Лікуватиметься амбулаторно", - додав Лисак.











