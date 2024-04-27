УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10981 відвідувач онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
608 2

Росіяни 18 разів атакували Нікопольщину з артилерії та дронами-камікадзе: постраждали дві людини, пошкоджено будинки, агрофірму і ЛЕП. ФОТОрепортаж

Протягом дня агресор завдав 13 ударів дронами-камікаде по Нікопольщині, 5 разів обстрілював район з артилерії та скинув боєприпас з БпЛА.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Потерпали Нікополь, Мирівська та Покровська сільська громади. Постраждала 2 жінки – 40 та 88 років", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Над Дніпропетровщиною знищено 13 ракет, пошкоджено енергооб’єкти. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів Нікопольського району

Як зазначається, пошкоджено 2 п'ятиповерхівки, 9 приватних будинків. Крім того, понівечені 6 господарських споруд, одна з яких зайнялася. Пожежу рятувальники приборкали. Також потрощено автівки.

Також читайте: Ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині, Івано-Франківщині та Львівщині. Пошкоджено обладнання, - Міненерго

Наслідки обстрілів Нікопольського району

Повідомляться, що побита також агрофірма. Зачепило лінію електропередач – без світла залишилися понад 300 абонентів.

Читайте: Росіяни ввечері двічі цілили по Нікополю FPV-дронами, протягом доби завдали понад 300 ударів по Запорізькій області

Наслідки обстрілів Нікопольського району

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по інфраструктурному об’єкту на Дніпропетровщині

"За уточненою інформацією, через ворожу атаку у Дніпрі постраждала 59-річна жінка. У неї різана рана. Лікуватиметься амбулаторно", - додав Лисак.

Наслідки обстрілів Нікопольського району
Наслідки обстрілів Нікопольського району
Наслідки обстрілів Нікопольського району
Наслідки обстрілів Нікопольського району
Наслідки обстрілів Нікопольського району
Наслідки обстрілів Нікопольського району

Автор: 

обстріл (28435) Нікополь (1187) Дніпропетровська область (3717)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
27.04.2024 19:19 Відповісти
Это все потому что кацапье безнаказанно сидит в 5.5 км от Никополя в Каменка Днепровская уже третий год,куда они чуть ли не парадным маршем зашли из Крыма "благодаря" ************* (или умыслу) зеленой "власти". Первый год они лупили по Никополю в основном ночью, но сейчас лупят в любое время суток. Бывает по несколько раз за сутки. В Энергодаре находятся кадыровцы Ахмат-Центр и Ахмат-Юг под "защитой" АЭС безнаказанно. По этим уродам стрелять нельзя. А они этим и пользуются.
показати весь коментар
27.04.2024 21:08 Відповісти
 
 