Россияне 18 раз атаковали Никопольщину из артиллерии и дронами-камикадзе: пострадали два человека, повреждены дома, агрофирма и ЛЭП. ФОТОрепортаж
В течение дня агрессор нанес 13 ударов дронами-камикадзе по Никопольщине, 5 раз обстреливал район из артиллерии и сбросил боеприпас с БпЛА.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Пострадали Никополь, Мировская и Покровская сельская громады. Пострадали 2 женщины - 40 и 88 лет", - говорится в сообщении.
Как отмечается, повреждены 2 пятиэтажки, 9 частных домов. Кроме того, изуродованы 6 хозяйственных построек, одна из которых занялась. Пожар спасатели потушили. Также разбиты автомобили.
Сообщатся, что пострадала также агрофирма. Задело линию электропередач – без света остались более 300 абонентов.
"По уточненной информации, из-за вражеской атаки в Днепре пострадала 59-летняя женщина. У нее резаная рана. Лечится амбулаторно", - добавил Лысак.
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