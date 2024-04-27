РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10093 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
608 2

Россияне 18 раз атаковали Никопольщину из артиллерии и дронами-камикадзе: пострадали два человека, повреждены дома, агрофирма и ЛЭП. ФОТОрепортаж

В течение дня агрессор нанес 13 ударов дронами-камикадзе по Никопольщине, 5 раз обстреливал район из артиллерии и сбросил боеприпас с БпЛА.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Пострадали Никополь, Мировская и Покровская сельская громады. Пострадали 2 женщины - 40 и 88 лет", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Над Днепропетровщиной уничтожены 13 ракет, повреждены энергообъекты. ФОТОРЕПОРТАЖ

Наслідки обстрілів Нікопольського району

Как отмечается, повреждены 2 пятиэтажки, 9 частных домов. Кроме того, изуродованы 6 хозяйственных построек, одна из которых занялась. Пожар спасатели потушили. Также разбиты автомобили.

Читайте также: Враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Повреждено оборудование, - Минэнерго

Наслідки обстрілів Нікопольського району

Сообщатся, что пострадала также агрофирма. Задело линию электропередач – без света остались более 300 абонентов.

Читайте также: Россияне вечером дважды целили по Никополю FPV-дронами, в течение суток нанесли более 300 ударов по Запорожской области

Наслідки обстрілів Нікопольського району

Читайте также: Рашисты ударили по инфраструктурному объекту на Днепропетровщине

"По уточненной информации, из-за вражеской атаки в Днепре пострадала 59-летняя женщина. У нее резаная рана. Лечится амбулаторно", - добавил Лысак.

Наслідки обстрілів Нікопольського району
Наслідки обстрілів Нікопольського району
Наслідки обстрілів Нікопольського району
Наслідки обстрілів Нікопольського району
Наслідки обстрілів Нікопольського району
Наслідки обстрілів Нікопольського району

Автор: 

обстрел (27114) Никополь (1018) Днепропетровская область (3944)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
27.04.2024 19:19 Ответить
Это все потому что кацапье безнаказанно сидит в 5.5 км от Никополя в Каменка Днепровская уже третий год,куда они чуть ли не парадным маршем зашли из Крыма "благодаря" ************* (или умыслу) зеленой "власти". Первый год они лупили по Никополю в основном ночью, но сейчас лупят в любое время суток. Бывает по несколько раз за сутки. В Энергодаре находятся кадыровцы Ахмат-Центр и Ахмат-Юг под "защитой" АЭС безнаказанно. По этим уродам стрелять нельзя. А они этим и пользуются.
показать весь комментарий
27.04.2024 21:08 Ответить
 
 