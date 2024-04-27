Россияне 18 раз атаковали Никопольщину из артиллерии и дронами-камикадзе: пострадали два человека, повреждены дома, агрофирма и ЛЭП. ФОТОрепортаж

В течение дня агрессор нанес 13 ударов дронами-камикадзе по Никопольщине, 5 раз обстреливал район из артиллерии и сбросил боеприпас с БпЛА.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Пострадали Никополь, Мировская и Покровская сельская громады. Пострадали 2 женщины - 40 и 88 лет", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, повреждены 2 пятиэтажки, 9 частных домов. Кроме того, изуродованы 6 хозяйственных построек, одна из которых занялась. Пожар спасатели потушили. Также разбиты автомобили.

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Сообщатся, что пострадала также агрофирма. Задело линию электропередач – без света остались более 300 абонентов.

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"По уточненной информации, из-за вражеской атаки в Днепре пострадала 59-летняя женщина. У нее резаная рана. Лечится амбулаторно", - добавил Лысак.











