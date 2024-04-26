Россияне вечером дважды целили по Никополю FPV-дронами, в течение суток нанесли более 300 ударов по Запорожской области

Оккупанты активнее используют FPV-дроны для ударов по гражданскому населению Днепропетровской и Запорожской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По информации начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, вечером враг еще дважды целился по Никополю FPV-дронами.

"После полуночи из тяжелой артиллерии обстрелял Марганецкую громаду, что на Никопольщине. Всюду обошлось. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, за минувшие сутки враг обстрелял 8 населенных пунктов, нанес 326 ударов.

"Враг нанес 2 авиационных удара по Малой Токмачке. 104 БПЛА различной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку. 2 обстрела РСЗО накрыли Работино. 218 артобстрелов совершено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Новопавловки, Левадного и Малиновки", - отметил начальник ОВА.

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Федоров добавил, что россияне в последнее время увеличили количество использования FPV-дронов для ударов по населенным пунктам. Враг пытается уничтожить критическую инфраструктуру. Уже два года в прифронтовых городах и селах отсутствует электричество.