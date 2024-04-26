Росіяни ввечері двічі цілили по Нікополю FPV-дронами, протягом доби завдали понад 300 ударів по Запорізькій області

Окупанти активніше використовують FPV-дрони для ударів по цивільному населенню Дніпропетровської та Запорізької областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, ввечері ворог ще двічі цілив по Нікополю FPV-дронами.

"Після опівночі з важкої артилерії обстріляв Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Всюди минулося. Загиблих та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, минулої доби ворог обстріляв 8 населених пунктів, завдав 326 ударів.

"Ворог завдав 2 авіаційних удари по Малій Токмачці. 104 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку. 2 обстріли РСЗВ накрили Роботине. 218 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Новопавлівки, Левадного та Малинівки", - зазначив начальник ОВА.

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Федоров додав, що росіяни останнім часом збільшили кількість використання FPV-дронів для ударів по населених пунктах. Ворог намагається знищити критичну інфраструктуру. Вже два роки у прифронтових містах і селах відсутня електрика.