Рашисты ударили по инфраструктурному объекту на Днепропетровщине

Днем 27 апреля войска РФ нанесли удар по инфраструктурному объекту в Днепровском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты нанесли удар по инфраструктурному объекту в Днепровском районе.

"Там произошел пожар. Угроза сохраняется. До отбоя будьте в безопасных местах", - обращается к жителям региона Лысак.

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Как сообщалось, в Днепре прогремели взрывы: Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что во время массированной российской атаки в ночь на 27 апреля в Днепре слышали взрывы.