Рашисты ударили по инфраструктурному объекту на Днепропетровщине
Днем 27 апреля войска РФ нанесли удар по инфраструктурному объекту в Днепровском районе Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, оккупанты нанесли удар по инфраструктурному объекту в Днепровском районе.
"Там произошел пожар. Угроза сохраняется. До отбоя будьте в безопасных местах", - обращается к жителям региона Лысак.
Как сообщалось, в Днепре прогремели взрывы: Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики.
Также Цензор.НЕТ сообщал, что во время массированной российской атаки в ночь на 27 апреля в Днепре слышали взрывы.
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показать весь комментарий27.04.2024 15:17 Ответить Мне нравится 2
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