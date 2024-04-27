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Новости Война
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Рашисты ударили по инфраструктурному объекту на Днепропетровщине

ракета,крилата

Днем 27 апреля войска РФ нанесли удар по инфраструктурному объекту в Днепровском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты нанесли удар по инфраструктурному объекту в Днепровском районе.

"Там произошел пожар. Угроза сохраняется. До отбоя будьте в безопасных местах", - обращается к жителям региона Лысак.

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Как сообщалось, в Днепре прогремели взрывы: Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что во время массированной российской атаки в ночь на 27 апреля в Днепре слышали взрывы.

Автор: 

обстрел (26872) Днепропетровская область (3840)


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А, що в Білгороді таких об'єктів немає?
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27.04.2024 15:17 Ответить
 
 