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Рашисти вдарили по інфраструктурному об’єкту на Дніпропетровщині

ракета,крилата

Вдень 27 квітня війська РФ завдали удару по інфраструктурному об’єкту у Дніпровському районі на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ

За його словами, окупанти завдали удару по інфраструктурному об'єкту у Дніпровському районі.

"Там сталася пожежа. Загроза зберігається. До відбою будьте у безпечних місцях", - звертається до мешканців регіону Лисак.

Також читайте: Над Дніпропетровщиною знищено 13 ракет, пошкоджено енергооб’єкти. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, у Дніпрі пролунали вибухи: Повітряні сили попередили про загрозу балістики.

Також Цензор.НЕТ повідомляв, що під час масованої російської атаки у ніч на 27 квітня у Дніпрі чули вибухи.

Автор: 

обстріл (28196) Дніпропетровська область (3613)


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А, що в Білгороді таких об'єктів немає?
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27.04.2024 15:17 Відповісти
 
 