Рашисти вдарили по інфраструктурному об’єкту на Дніпропетровщині
Вдень 27 квітня війська РФ завдали удару по інфраструктурному об’єкту у Дніпровському районі на Дніпропетровщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, окупанти завдали удару по інфраструктурному об'єкту у Дніпровському районі.
"Там сталася пожежа. Загроза зберігається. До відбою будьте у безпечних місцях", - звертається до мешканців регіону Лисак.
Як повідомлялося, у Дніпрі пролунали вибухи: Повітряні сили попередили про загрозу балістики.
Також Цензор.НЕТ повідомляв, що під час масованої російської атаки у ніч на 27 квітня у Дніпрі чули вибухи.
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показати весь коментар27.04.2024 15:17 Відповісти Мені подобається 2
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