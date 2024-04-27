Рашисти вдарили по інфраструктурному об’єкту на Дніпропетровщині

Вдень 27 квітня війська РФ завдали удару по інфраструктурному об’єкту у Дніпровському районі на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти завдали удару по інфраструктурному об'єкту у Дніпровському районі.

"Там сталася пожежа. Загроза зберігається. До відбою будьте у безпечних місцях", - звертається до мешканців регіону Лисак.

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Як повідомлялося, у Дніпрі пролунали вибухи: Повітряні сили попередили про загрозу балістики.

Також Цензор.НЕТ повідомляв, що під час масованої російської атаки у ніч на 27 квітня у Дніпрі чули вибухи.