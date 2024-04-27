У Дніпрі пролунали вибухи: Повітряні сили попередили про загрозу балістики

Під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Також повідомляється, що ворог запустив ракету на Кременчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі у Дніпрі чули вибухи