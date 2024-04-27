У Дніпрі пролунали вибухи: Повітряні сили попередили про загрозу балістики
Під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
Також повідомляється, що ворог запустив ракету на Кременчук.
Топ коментарі
+10 Анатолий К #427424
показати весь коментар27.04.2024 11:08
+6 юрий Шмалько #512164
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+6 Aleks Wav
показати весь коментар27.04.2024 11:23
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Ну а черги з бажаючих нам надати петріоти щось не спостерігається...
Чарівної паличка немає на жаль.
Неможливо навіть запхати в зад зє відмову від НАТО,спільне виробництво ПРО з туречиною, відмову про яке він(зє)підписав у 2019!
Не зміг зє відмовитися від "Байрактарів" (але заблокував будівництво заводу!),бо "поганий" Порошенко підписав контракт так,що якби зє відмовися - змушений був заплатити бльше,і одразу. А "жаба" вона така,спрацювала проти зє,але за Україну і ЗСУ.
Про склади, також розкажіть коту і зеленим вівцям 73%, бо при Володі Херпіду тільки за один день 24.02.2022 року було знищено сотні складів і військових заводів, а сьогодні стираюить з лиця землі цілі міста. А Володя Херпіду залишки грошей витрачає на марфони, фрідоми та велике крадівництво, а нарід напрвляє з критикою на США і Німеччину.
Ткож всі знють, що військові дії кцапів, точніше нпд на Укрїну здійснено при трьої президентах - януковичу, Порошенко і Зеленському. Так? Вторгнення в Крим пройшло при януковичу 20.02.2014 року і продовжується до сьогоднішнього дня. При кучмі ми дружили з кацапами і той політик був на вишині, який пропагував дружбу і відносини з кацапами. Інавнурація президента Порошенк пройшл 07.06.2014 року і він відродив армію, озброїв, модернізував максимум техніки і озброєння, чого тільки варті ракетні програми "Нептун", "Спаспан", "Вільх м" та інші, САУ "Богдан" та інше.
Пройшло 5 років правління Зеленського, то ж напишіть мені, будь ласка, які нові ракети розробили при Зеленському? Які створені міномети, САУ чи інше. Можливо побудовано патронний завод, за який так часто критикувли Порошенка? Нрід, під впливом брехні медведчіківсько-коломойського телекнлу "1+1" знищили єдиний в Україні завод "Богдан", який будував автобуси, випускав санітарні машини, військові вантажівки та інше. Нарід знищив єдиний завод, який випускв військові корблі і катери. Сьогодні все це буде випускати "квртал 95"?
По раше - ні-ні! Цеж партнери і работодавці! Тільі в кінці 2023 зє отримав з кремля дозвіл трохи потявкати на *****,задля лохторату.