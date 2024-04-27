УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10397 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 450 28

У Дніпрі пролунали вибухи: Повітряні сили попередили про загрозу балістики

У Дніпрі чути вибухи

Під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Також повідомляється, що ворог запустив ракету на Кременчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі у Дніпрі чули вибухи

Автор: 

вибух (4436) Дніпро (3250)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Скільки Ви і такі як Ви будете крутити подоляцько єрмківську платівку про Петріоти? Де наші системи ППО ПРО? Де нші ракети, якими можна було вдарити по кацапах? Де "Нептуни", "Сапсани", "Вільхи"??? Не подобались ці ракети від "бриги", то чому не зробили свої ракети "Бубочку" "Бенечку", "Кварттельненькк К(Кривий Ріг)", або "Слугорижну Т(Трускавеець)???
показати весь коментар
27.04.2024 11:08
+6
Скільки можна пустопорожніх питань про невикористання міфічних можливостей? Може розкажете про альтернативи Петріотам навіть з розвинутих країн з трильонними економіками? Звідки у нас могло взятися своє повноцінне "ППО ПРО"? Змогли трохи підлампічити залишки старих радянських зразків. І до них вже запаси скінчилися (привіт пожежам на складах, у тому числі у часи Пороха-прєзіка).
Чарівної паличка немає на жаль.
показати весь коментар
27.04.2024 11:19
+6
Зелезадий може тільки черговим потужним відосиком по Україні вдарити,з новими обіцянками мільйонами і мільярдами чогось!
По раше - ні-ні! Цеж партнери і работодавці! Тільі в кінці 2023 зє отримав з кремля дозвіл трохи потявкати на *****,задля лохторату.
показати весь коментар
27.04.2024 11:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оце вони вже відриваються...

Ну а черги з бажаючих нам надати петріоти щось не спостерігається...
показати весь коментар
27.04.2024 11:03 Відповісти
Скільки Ви і такі як Ви будете крутити подоляцько єрмківську платівку про Петріоти? Де наші системи ППО ПРО? Де нші ракети, якими можна було вдарити по кацапах? Де "Нептуни", "Сапсани", "Вільхи"??? Не подобались ці ракети від "бриги", то чому не зробили свої ракети "Бубочку" "Бенечку", "Кварттельненькк К(Кривий Ріг)", або "Слугорижну Т(Трускавеець)???
показати весь коментар
27.04.2024 11:08 Відповісти
Скільки можна пустопорожніх питань про невикористання міфічних можливостей? Може розкажете про альтернативи Петріотам навіть з розвинутих країн з трильонними економіками? Звідки у нас могло взятися своє повноцінне "ППО ПРО"? Змогли трохи підлампічити залишки старих радянських зразків. І до них вже запаси скінчилися (привіт пожежам на складах, у тому числі у часи Пороха-прєзіка).
Чарівної паличка немає на жаль.
показати весь коментар
27.04.2024 11:19 Відповісти
А Ви звикли, щоб Вам нашару всі давали, а самому нічого не робити? Ну то нийте далі.
показати весь коментар
27.04.2024 11:32 Відповісти
"Пенсіонери дали вам життя,був якийсь розвиток.а вам би пожрать попить,посміятись ,а особливо покрасти і по шахрайничати Я вже не говорю про повагу до старших,до батьків . Наверно ні одна бомба,ні ракета яка падає на наші,на ваші голови вас не вилікує. Во ви 73%-ні.
показати весь коментар
27.04.2024 11:42 Відповісти
Так,нажаль нема чарівної палички,щоб дістати з офшорів зє і асфальту з белорусі ті стугни,богдани,нептуни,вільхи і громи які можна було зробити за 3 роки!
Неможливо навіть запхати в зад зє відмову від НАТО,спільне виробництво ПРО з туречиною, відмову про яке він(зє)підписав у 2019!
Не зміг зє відмовитися від "Байрактарів" (але заблокував будівництво заводу!),бо "поганий" Порошенко підписав контракт так,що якби зє відмовися - змушений був заплатити бльше,і одразу. А "жаба" вона така,спрацювала проти зє,але за Україну і ЗСУ.
показати весь коментар
27.04.2024 11:37 Відповісти
Що там про нато? Ану більш досконально. Нас туди тягли, а хтось відмовився?
показати весь коментар
27.04.2024 12:10 Відповісти
Зє відмовлявся у 2019,2020,2021 і це є фактом!
показати весь коментар
27.04.2024 13:28 Відповісти
Для відповіді я повинен знати відповідь на питая:"Чи є в вас будь- яка освіта,окрім шкільної?"
показати весь коментар
27.04.2024 17:53 Відповісти
Що, вже не цікаить "де нас в нату тягли"?
показати весь коментар
28.04.2024 13:36 Відповісти
Саме з дебілами тільки і можеш спілкуватися! Бо спілкуючись з нормальними,ти виглядаєш дебілом,чи расєяніном.
показати весь коментар
02.05.2024 09:32 Відповісти
Це Ви, пане Юрію Шмалько будете розповідати свому коту і зеленим вівцям 73%. Вони точно повірять, а кіт навіть і слова не скаже, буде дивитися, муркотіти і мотиляти хвостиком. Нарід же вибрв у 2019 році наймогутнішого, найчеснішого, найневтікшого і наймудрішого... то де наші ракети ППО ПРО? Де наші інші ркети, якими можна було б бити по території ворога? Чомусь Порошенко, якого мудрий наріт прозвав бригою, при відсутності коштів доробив ракети, про які я написв і почав їх випуск і озброєння ЗСУ, а наймудріший та найчесніший, ні нару не засвітившийся в офшорах Вова чомусь цього не зробив, а всі зароблені гроші попередниками зарив в асфальт. Питання, навіщо? Що вже війна була закінчена? Які ракети зробив Володя Херпіду Нетряпкович і навіщо він розмінував мінні поля, навіщо відвів наші війська з укріплених позицій, навіщо призначив ворогів України і агентів ФСБ на керівні посади, навіщо разом з резніковим тпа іншими не допомгав, мамродерив допомогу партнерів і мродеримить сьогодні армію і бідний народ???
Про склади, також розкажіть коту і зеленим вівцям 73%, бо при Володі Херпіду тільки за один день 24.02.2022 року було знищено сотні складів і військових заводів, а сьогодні стираюить з лиця землі цілі міста. А Володя Херпіду залишки грошей витрачає на марфони, фрідоми та велике крадівництво, а нарід напрвляє з критикою на США і Німеччину.
показати весь коментар
27.04.2024 11:40 Відповісти
А чому б вам крім зєлоха не спитати кучму, бандюковича та пороха те саме?
показати весь коментар
27.04.2024 12:11 Відповісти
А чому Ви так вирішили пане Наслільки нам відомо, пану Порошенко нарід 73% дав оцінку у 2019 році, оббрехвши його, обливши брудом, переслідуючи всіма оргнами влади від поліції і до ДБР. А що на виході? На виході нуль, бо то був треш, проста видуман брехня. Але втрачено час, всі державні органи займалися Порошенком і жодне відомство не займалося рельними ворогами, яких кишіло в уряді, Верховній Раді і на державних підприємствах.
Ткож всі знють, що військові дії кцапів, точніше нпд на Укрїну здійснено при трьої президентах - януковичу, Порошенко і Зеленському. Так? Вторгнення в Крим пройшло при януковичу 20.02.2014 року і продовжується до сьогоднішнього дня. При кучмі ми дружили з кацапами і той політик був на вишині, який пропагував дружбу і відносини з кацапами. Інавнурація президента Порошенк пройшл 07.06.2014 року і він відродив армію, озброїв, модернізував максимум техніки і озброєння, чого тільки варті ракетні програми "Нептун", "Спаспан", "Вільх м" та інші, САУ "Богдан" та інше.
Пройшло 5 років правління Зеленського, то ж напишіть мені, будь ласка, які нові ракети розробили при Зеленському? Які створені міномети, САУ чи інше. Можливо побудовано патронний завод, за який так часто критикувли Порошенка? Нрід, під впливом брехні медведчіківсько-коломойського телекнлу "1+1" знищили єдиний в Україні завод "Богдан", який будував автобуси, випускав санітарні машини, військові вантажівки та інше. Нарід знищив єдиний завод, який випускв військові корблі і катери. Сьогодні все це буде випускати "квртал 95"?
показати весь коментар
27.04.2024 16:23 Відповісти
Дуже багато тексту. У якій країні виробляють щось схоже на Петріот?
показати весь коментар
27.04.2024 13:41 Відповісти
Зелезадий може тільки черговим потужним відосиком по Україні вдарити,з новими обіцянками мільйонами і мільярдами чогось!
По раше - ні-ні! Цеж партнери і работодавці! Тільі в кінці 2023 зє отримав з кремля дозвіл трохи потявкати на *****,задля лохторату.
показати весь коментар
27.04.2024 11:23 Відповісти
Петріоти - дуже дорога і цінна цяця. І давати її "за красівиє глаза" якимсь зеленим дегенератам, у яких дєрьмаки - родом з фсб, ніхто не буде. Вже дивно, що й ці петріоти дали, та зелена гниль дві установки просрала.
показати весь коментар
27.04.2024 13:55 Відповісти
Її дають на "зеленим дегенератам", а для захисту українського народу. Вашого захисту, в тому числі. І чому Ви так зловтішаєтесь тому, шо нам їх не дають??? Ви хочете, щоб Вам на голову і далі леьтіли кацапські ракети??? Щоб не було електроенергії?:: Щоб Ви знов мерзли взимку???
показати весь коментар
27.04.2024 19:09 Відповісти
 
 