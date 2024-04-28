Оккупанты дважды ударили по Никопольщине из тяжелой артиллерии, повреждены частные дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Дважды за день противник бил по Никопольщине. Применял тяжелую артиллерию.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"В Никополе вражескими снарядами повреждены 5 частных домов и 3 хозяйственные постройки.



Атакованные территории в Покровской сельской громаде обследуют. Но главное - всюду люди целы", - написал он.

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Как отмечается, несмотря на сирены, в других районах Днепропетровщины было тихо.

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