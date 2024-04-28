Оккупанты атаковали промышленный объект в Запорожье

Днем 28 апреля войска РФ атаковали промышленный объект в Запорожье.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"В 13:37 Запорожье и область слышали сильный взрыв. Россияне атаковали один из промышленных объектов города. Информация о разрушениях уточняется. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Запорожской области прогремел взрыв во время тревоги.

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