Оккупанты атаковали промышленный объект в Запорожье
Днем 28 апреля войска РФ атаковали промышленный объект в Запорожье.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"В 13:37 Запорожье и область слышали сильный взрыв. Россияне атаковали один из промышленных объектов города. Информация о разрушениях уточняется. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Запорожской области прогремел взрыв во время тревоги.
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+8 Ярема Стогін #518708
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"Павлодар (каз.) - місто в Республіці Казахстан, адміністративний центр однойменної області. Розташований на березі річки Іртиш, найдовшою в країні"
Принцип русні - вкради, але зроби.
Принцип зєлєні - вкради все, не зроби нічого, піарся.
Такого ********** цирку в усіх гілках влади у нас навіть за часів хама не було.
Мабуть, пішли по ринках торгувати, аби від голоду не померти.
Тут без науково-інженерної школи не обійтись.
У нас при владі завжди були гівнюки, різного ступеню встратості.
Так от зєля - то просто відбірний гівнюк.
"Я особисто вважаю, що якби переміг Петро Порошенко, то повномасштабного вторгнення зараз не було би.
Далі би розвивали Мінські домовленості, особливий статус "Донбасу" та імперію Медведчука. Про Крим, який безкровно віддали в 2014, би мовчали взагалі, не те що руйнувати там їхній флот. Росія, як і майже три десятиліття (а ще раніше, століття!) до того, міцно б тримала нас своєю колонією та зберігала майже пристойну репутацію у світі."
Де вона, безгугла, хоч словом згадувала про Грім, Вільху, Нептун та Сапсан?
Здається, ви, дядьку, заплутавшись у свідченнях, тупо гівно на вентелятор накидаєте.)
кацапський ватан-лугандон, місто Черкаси чув колись ? )) хоч на одне моє питання відповів ??
Зелені падли вилучали ці клістрони з діючих бойових частин! Як краще, з ними і з ППО, чи без них ??
кало-мойшабот? )) а Павлоградський хімічній завод при Зеленому нарколизі скількі днів на тиджень став працювати ??
даунбабвієць, а при кому розробили Нептун, Сапсан, Грім, Вільху ? І хто припинив фінансування ? зараз ти мабуть голосував за Зеленого мародера і був правий ? ))
Так що - "мєлі, ємєля..."))