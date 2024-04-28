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Новости Война
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Оккупанты атаковали промышленный объект в Запорожье

запоріжжя

Днем 28 апреля войска РФ атаковали промышленный объект в Запорожье.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"В 13:37 Запорожье и область слышали сильный взрыв. Россияне атаковали один из промышленных объектов города. Информация о разрушениях уточняется. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Запорожской области прогремел взрыв во время тревоги.

Также читайте: Утром оккупанты обстреляли Волчанск и ударили по Купянску, есть раненые

Автор: 

Запорожье (2645) обстрел (26872)


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Топ комментарии
+8
Жодні санкції не допоможуть, поки не поміняти т.з. "керівництво" України (оп, уряд, мо ...), котрі не організували і не забезпечили ППО, ПРО, оборону країни і забезпечення війська та мобілізацію. У відставку і в кайданки бездарів, злодюг і зрадників!
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28.04.2024 16:18
+7
все ж було, поки зелені мародери не закрили оборонні программи і не почали закуповувати бітум і асфальт замість ракет. Свинарчуки закупляли у рашці клістрони, зелені злодії вилучали ...
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28.04.2024 17:48
+4
Такі системи як ППО та ПРО розробляються та ставляться на озброєння не за один рік, і навіть не за п'ять. Про свою армію і свою зброю потрібно було думати починаючи з 1991р. всім українським президентам, прем'єрам та міністрам оборони. А тепер, коли півень клюнув, отримуємо те, на що ми всі заробили за 30 років.
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28.04.2024 16:31
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Санкції, санкції. До звізди такі санкції. Клепають мокші ракети з прискоренням.
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28.04.2024 16:04 Ответить
Треба відмінити санкції?
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28.04.2024 17:09 Ответить
Жодні санкції не допоможуть, поки не поміняти т.з. "керівництво" України (оп, уряд, мо ...), котрі не організували і не забезпечили ППО, ПРО, оборону країни і забезпечення війська та мобілізацію. У відставку і в кайданки бездарів, злодюг і зрадників!
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28.04.2024 16:18 Ответить
Ви ракети і радари проєктувати вмієте?
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28.04.2024 16:30 Ответить
все ж було, поки зелені мародери не закрили оборонні программи і не почали закуповувати бітум і асфальт замість ракет. Свинарчуки закупляли у рашці клістрони, зелені злодії вилучали ...
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28.04.2024 17:48 Ответить
лугандиєць, кому ти чешеш )) Зелені падли вилучали ці клістрони з діючих бойових частин! Як краще, з ними і з ППО, чи без них ??
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28.04.2024 21:01 Ответить
Сам ти лугандиєць з естонським прапорм. А я з українського Дніпра під щоденним обстрілом
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28.04.2024 21:08 Ответить
кало-мойшабот? )) а Павлодарський хімічній завод при Зеленому нарколизі скількі днів на тиджень став працювати ??
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28.04.2024 21:23 Ответить
Ти знов проколовся , на цей раз з Павлодаром ))

"Павлодар (каз.) - місто в Республіці Казахстан, адміністративний центр однойменної області. Розташований на березі річки Іртиш, найдовшою в країні"
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28.04.2024 22:38 Ответить
Павлоградський хімічний завод = кацап, я не проколовся, я помилився!
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28.04.2024 22:47 Ответить
куди поділись коментарі твого посіпаки і куратора ??
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28.04.2024 22:49 Ответить
Може, і перепродавали, але клістрони були.
Принцип русні - вкради, але зроби.
Принцип зєлєні - вкради все, не зроби нічого, піарся.
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29.04.2024 08:40 Ответить
На жаль, таки гірші.
Такого ********** цирку в усіх гілках влади у нас навіть за часів хама не було.
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29.04.2024 10:54 Ответить
Цілком можливо
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29.04.2024 10:59 Ответить
І де тепер люди, які вміли оце все?
Мабуть, пішли по ринках торгувати, аби від голоду не померти.
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29.04.2024 08:41 Ответить
хз, зелены падли розігнали .. може хтось у приватний бізнес подався, хтось на базарі торгує, а хтось і біженець... не знайшла йому держава використання
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29.04.2024 09:21 Ответить
Отож. Ракети або радар спроєктувати - це не волонтерська задача, і не для мілленіалів-світчерів або складальників китайських конструкторів.
Тут без науково-інженерної школи не обійтись.
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29.04.2024 09:43 Ответить
Абсолютно згоден. Але якраз у розвалі нашої інженерної школи винна вся влада - від Кравчука до Зеленського. І Порошенко нічим не кращий за інших, не треба робити з нього святого
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29.04.2024 10:56 Ответить
А я і не роблю з нього святого.
У нас при владі завжди були гівнюки, різного ступеню встратості.
Так от зєля - то просто відбірний гівнюк.
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29.04.2024 11:02 Ответить
Такі системи як ППО та ПРО розробляються та ставляться на озброєння не за один рік, і навіть не за п'ять. Про свою армію і свою зброю потрібно було думати починаючи з 1991р. всім українським президентам, прем'єрам та міністрам оборони. А тепер, коли півень клюнув, отримуємо те, на що ми всі заробили за 30 років.
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28.04.2024 16:31 Ответить
Так адепти магічного мислення, шанувальники одного президента зараз вам скажуть, що якби він був чт якщо він займе посаду зараз, то одразу все з'явиться.
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28.04.2024 17:23 Ответить
адептам зеленої шмарклі хоча б почитати Безгуглу, яка каже, що якби Президентом був Порох - широкомасштабного нападу не було б! Хоча би тому, що було б чим відповісти: Гром, ОЛЬХА, Нептун, Сапсан тощо ... а не асфальтом.
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28.04.2024 17:46 Ответить
Чiтаϵмо, як ви i кажете, безгуглу:
"Я особисто вважаю, що якби переміг Петро Порошенко, то повномасштабного вторгнення зараз не було би.
Далі би розвивали Мінські домовленості, особливий статус "Донбасу" та імперію Медведчука. Про Крим, який безкровно віддали в 2014, би мовчали взагалі, не те що руйнувати там їхній флот. Росія, як і майже три десятиліття (а ще раніше, століття!) до того, міцно б тримала нас своєю колонією та зберігала майже пристойну репутацію у світі."

Де вона, безгугла, хоч словом згадувала про Грім, Вільху, Нептун та Сапсан?
Здається, ви, дядьку, заплутавшись у свідченнях, тупо гівно на вентелятор накидаєте.)
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28.04.2024 19:25 Ответить
далі безгугла як завжди бреше )) ясен хер, що Безкутна і слів таких не знає ))) Чи краще, що зелена шмаркля влаштувала безвіз 6 млн біженцям, здала Марік, ЗАЕС, Угледар, Мелітополь, Авдієвку, Мар'їнку тощо ?? замість того, щоб розвивати армію, воно для окупантів шляхи будувало і витратило у 10 разів більше грошей, ніж на армію! Чи ти можеш навести приклади, які міста, що були захоплені %уйлом до 2019 року звільнили при віслюку оманському ???
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28.04.2024 20:57 Ответить
ватан, якого ти юга-вастока житель? )) Лугандонец или Даубассер ? )) или гепо-доповский сепар ? )
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28.04.2024 20:52 Ответить
даунбабвієць, а при кому розробили Нептун, Сапсан, Грім, Вільху ? І хто припинив фінансування ? зараз ти мабуть голосував за Зеленого мародера і був правий ? ))
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28.04.2024 21:03 Ответить
Ти, сидячи в Естонії, звідки знаєш що Грім розроблений? Тим більше за часів Порошенка)))
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28.04.2024 21:14 Ответить
тому що я живу в українському інформаційному просторі... чи то може при Яніку розробили чи при Боневтіку??
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28.04.2024 21:20 Ответить
Порхобот, ти хіба не знаєш - будь-яке прізвище на -ов це кацапське
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28.04.2024 23:01 Ответить
лугандієць-даунбасовець, посіпака кало-мойши та зеленої шмарклі боневітка-кращебвтіка-кращебздоха-херпіду віслюка оманського, того що янелох-янетряпка-члєнограй-пісюніст-заглядач-в-очко-%уйла, ти мабуть і в українську школу на ходив, а нам розповідали таке: наприклад, звідки з'явилося прізвище - Соловйов ? Бо чоловік, співав, як соловей, а його діти - Соловйови ! Так що, сепар з юза-вастока, каторага 10 років дамбілі, читай абетку, історію України, та думай!

кацапський ватан-лугандон, місто Черкаси чув колись ? )) хоч на одне моє питання відповів ??
Зелені падли вилучали ці клістрони з діючих бойових частин! Як краще, з ними і з ППО, чи без них ??
кало-мойшабот? )) а Павлоградський хімічній завод при Зеленому нарколизі скількі днів на тиджень став працювати ??
даунбабвієць, а при кому розробили Нептун, Сапсан, Грім, Вільху ? І хто припинив фінансування ? зараз ти мабуть голосував за Зеленого мародера і був правий ? ))
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29.04.2024 08:08 Ответить
"український" у тебе, " " відклеївся відразу ж після твого "ясен хер"))
Так що - "мєлі, ємєля..."))
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28.04.2024 23:03 Ответить
кремлебот-однодневка, ти хочешь сказать, что в Украине и Эстонии не используют русские выражения ? ))
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29.04.2024 08:09 Ответить
житель югавастока, ты зачем свои комменты потер ? )))
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29.04.2024 11:49 Ответить
 
 