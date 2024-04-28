Утром оккупанты обстреляли Волчанск и ударили по Купянску, есть раненые
Враг продолжает террор гражданского населения Харьковщины. Утром 28 апреля под вражеским огнем оказались Волчанск и Купянск.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской ОГА.
Российские военные попали в частный дом в Купянске на Харьковщине. В результате обстрела 52-летний мужчина получил ранения живота, его госпитализировали. Из-под завалов также деблокировали 36-летнюю женщину, помощь ей оказали на месте, сообщили в ОГА.
В Волчанске в результате атаки повреждены два частных дома.
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Просто тому....
Може мене підтримають-
А може вже нікому?
Зтома.....
Вигравай або все....
Або сиди вдома...