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Утром оккупанты обстреляли Волчанск и ударили по Купянску, есть раненые

Обстріл Вовчанська 27 квітня

Враг продолжает террор гражданского населения Харьковщины. Утром 28 апреля под вражеским огнем оказались Волчанск и Купянск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской ОГА.

Российские военные попали в частный дом в Купянске на Харьковщине. В результате обстрела 52-летний мужчина получил ранения живота, его госпитализировали. Из-под завалов также деблокировали 36-летнюю женщину, помощь ей оказали на месте, сообщили в ОГА.

В Волчанске в результате атаки повреждены два частных дома.

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Автор: 

обстрел (26872) Харьковщина (5577) Волчанск (383) Купянск (612)


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Я люблю Купянськ....

Просто тому....

Може мене підтримають-

А може вже нікому?

Зтома.....

Вигравай або все....

Або сиди вдома...
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28.04.2024 12:12 Ответить
 
 