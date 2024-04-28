Доба на Харківщині: під вогнем 15 населених пунктів, у Вовчанську поранено чоловіка, на Чугуївщині обстріляно дитсадок

Війська РФ 27 квітня продовжували обстрілювати територію Харківщини. За попередню добу ворожих ударів по Харкову не зафіксовано.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти били з артилерії та мінометів по близько 15 населених пунктах Харківщини. Зокрема, обстріляні Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Стрілеча, Синельникове та Вовчанські Хутори.

Обстріли Харківщини за даними ОВА:

13:00 м. Вовчанськ ворожий FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль. Поранення дістали два цивільних водія віком 53 та 59, госпіталізовані до медичного закладу.

12:50 Куп'янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Благодатівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено 20 господарчих споруд.

27 квітня 11:20 Чугуївський р-н, с. Вовчанські Хутори, обстріл КАБ будівлі дитячого садку.

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Також Синєгубов зазначає, що з населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського району за минулу добу було евакуйовано 88 дітей з родинами.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 37,45 га території, знищили 560 вибухонебезпечних предметів.