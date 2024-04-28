Доба на Харківщині: під вогнем 15 населених пунктів, у Вовчанську поранено чоловіка, на Чугуївщині обстріляно дитсадок
Війська РФ 27 квітня продовжували обстрілювати територію Харківщини. За попередню добу ворожих ударів по Харкову не зафіксовано.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, окупанти били з артилерії та мінометів по близько 15 населених пунктах Харківщини. Зокрема, обстріляні Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Стрілеча, Синельникове та Вовчанські Хутори.
- Обстріли Харківщини за даними ОВА:
- 13:00 м. Вовчанськ ворожий FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль. Поранення дістали два цивільних водія віком 53 та 59, госпіталізовані до медичного закладу.
- 12:50 Куп'янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Благодатівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено 20 господарчих споруд.
- 27 квітня 11:20 Чугуївський р-н, с. Вовчанські Хутори, обстріл КАБ будівлі дитячого садку.
Також Синєгубов зазначає, що з населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського району за минулу добу було евакуйовано 88 дітей з родинами.
Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 37,45 га території, знищили 560 вибухонебезпечних предметів.
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