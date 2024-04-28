Сутки на Харьковщине: под огнем 15 населенных пунктов, в Волчанске ранен мужчина, на Чугуевщине обстрелян детсад

Войска РФ 27 апреля продолжали обстреливать территорию Харьковщины. За предыдущие сутки вражеские удары по Харькову не зафиксированы.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты били из артиллерии и минометов по около 15 населенным пунктам Харьковщины. В частности, обстреляны Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Стрелечья, Синельниково и Волчанские Хутора.

Обстрелы Харьковщины по данным ОВА:

13:00 м. Волчанск вражеский FPV-дрон попал в грузовой автомобиль. Ранения получили два гражданских водителя в возрасте 53 и 59 лет, госпитализированы в медицинское учреждение.

12:50 Купянский р-н, Кондрашевская ТГ, с. Благодатовка. В результате обстрела из РСЗО повреждены 20 хозяйственных построек.

27 апреля 11:20 Чугуевский р-н, с. Волчанские Хутора, обстрел КАБ здания детского сада.

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Также Синегубов отмечает, что из населенных пунктов Богодуховского, Изюмского и Харьковского района за минувшие сутки было эвакуировано 88 детей с семьями.

В течение суток на Харьковщине сводные группы взрывотехников провели разминирование 37,45 га территории, уничтожили 560 взрывоопасных предметов.