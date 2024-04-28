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Новости Война
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Сутки на Харьковщине: под огнем 15 населенных пунктов, в Волчанске ранен мужчина, на Чугуевщине обстрелян детсад

Обстріл Вовчанська 27 квітня

Войска РФ 27 апреля продолжали обстреливать территорию Харьковщины. За предыдущие сутки вражеские удары по Харькову не зафиксированы.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты били из артиллерии и минометов по около 15 населенным пунктам Харьковщины. В частности, обстреляны Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Стрелечья, Синельниково и Волчанские Хутора.

  • Обстрелы Харьковщины по данным ОВА:
  • 13:00 м. Волчанск вражеский FPV-дрон попал в грузовой автомобиль. Ранения получили два гражданских водителя в возрасте 53 и 59 лет, госпитализированы в медицинское учреждение.
  • 12:50 Купянский р-н, Кондрашевская ТГ, с. Благодатовка. В результате обстрела из РСЗО повреждены 20 хозяйственных построек.
  • 27 апреля 11:20 Чугуевский р-н, с. Волчанские Хутора, обстрел КАБ здания детского сада.

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Также Синегубов отмечает, что из населенных пунктов Богодуховского, Изюмского и Харьковского района за минувшие сутки было эвакуировано 88 детей с семьями.

В течение суток на Харьковщине сводные группы взрывотехников провели разминирование 37,45 га территории, уничтожили 560 взрывоопасных предметов.

Автор: 

обстрел (26872) Харьковщина (5577) Волчанск (383)


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