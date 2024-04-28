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Зранку окупанти обстріляли Вовчанськ та вдарили по Куп’янську, є поранені

Обстріл Вовчанська 27 квітня

Ворог продовжує терор цивільного населення Харківщини. Зранку 28 квітня під ворожим вогнем опинилися Вовчанськ та Куп’янськ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Харківській ОВА.

Російські військові влучили в приватний будинок в Куп'янську на Харківщині. Внаслідок обстрілу 52-річний чоловік зазнав поранень живота, його ушпиталили. З-під завалів також деблокували 36-річну жінку, допомогу їй надали на місці, повідомили в ОВА.

У Вовчанську внаслідок атаки пошкоджені два приватні будинки.

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Автор: 

обстріл (28196) Харківщина (6054) Вовчанськ (413) Куп’янськ (737)


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Я люблю Купянськ....

Просто тому....

Може мене підтримають-

А може вже нікому?

Зтома.....

Вигравай або все....

Або сиди вдома...
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28.04.2024 12:12 Відповісти
 
 