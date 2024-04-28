В Запорожской области прогремел взрыв во время тревоги
Днем 28 апреля в Запорожской области прогремел взрыв.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Взрыв в Запорожской области", - отметил он.
Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики.
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