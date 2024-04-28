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Новости Война
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В Запорожской области прогремел взрыв во время тревоги

вибух

Днем 28 апреля в Запорожской области прогремел взрыв.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Взрыв в Запорожской области", - отметил он.

Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики.

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Автор: 

взрыв (6724) Запорожская область (3039)


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Ти ба, згадали що є Запорізька область.
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28.04.2024 14:18 Ответить
Та у нас вже колаборанти при владі, Запорізька область вже нікого не цікавить.
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28.04.2024 14:22 Ответить
У нас і у Києві колаборанти/зрадники при владі. Всі мовчать; усе тихо...
"А на Україні лад і спокій..."(с) Брати Гадюкіни
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28.04.2024 15:28 Ответить
 
 