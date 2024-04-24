Окупанти минулої доби завдали понад 400 ударів по Запорізькій області
Під ворожим вогнем минулої доби перебували 11 населених пунктів Запорізької області. Ворог застосовував БпЛА різної модифікації, РСЗВ та артилерію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
- 147 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
- 6 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Левадне та Роботине.
- 275 артобстрілів завдано по території Новояковлівки, Гуляйполя, Залізничного, Вербового, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Малих Щербаків та П’ятихаток.
"Надійшло 8 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", - зазначив Федоров.
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