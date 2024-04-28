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Новини Війна
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У Запорізькій області прогримів вибух під час тривоги

вибух

Вдень 28 квітня у Запорізькій області прогримів вибух.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибух у Запорізькій області", - зазначив він.

Наразі у регіоні оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістики. 

Читайте: Окупанти минулої доби завдали понад 400 ударів по Запорізькій області

Автор: 

вибух (4436) Запорізька область (3560)


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Ти ба, згадали що є Запорізька область.
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28.04.2024 14:18 Відповісти
Та у нас вже колаборанти при владі, Запорізька область вже нікого не цікавить.
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28.04.2024 14:22 Відповісти
У нас і у Києві колаборанти/зрадники при владі. Всі мовчать; усе тихо...
"А на Україні лад і спокій..."(с) Брати Гадюкіни
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28.04.2024 15:28 Відповісти
 
 