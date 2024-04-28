У Запорізькій області прогримів вибух під час тривоги
Вдень 28 квітня у Запорізькій області прогримів вибух.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Вибух у Запорізькій області", - зазначив він.
Наразі у регіоні оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістики.
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