Окупанти атакували промисловий об’єкт у Запоріжжі

Вдень 28 квітня війська РФ атакували промисловий об’єкт у Запоріжжі.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"О 13:37 Запоріжжя та область чули сильний вибух. Росіяни атакували один з промислових обʼєктів міста. Інформація про руйнування уточнюється. На щастя, минулося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Запорізькій області прогримів вибух під час тривоги.

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