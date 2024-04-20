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Новини
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У Запоріжжі та Дніпрі знову пролунали вибухи

вибух

Вдень 20 квітня у Запоріжжі та Дніпрі під час повітряної тривоги знову пролунали вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибух у Запоріжжі", - зазначив він.

Своєю чергою, у Повітряних силах інформують про швидкісну ціль на Дніпро. Телеграм-канали повідомляють про вибухи у Дніпрі.

Також читайте: Аварійно-рятувальні роботи у Дніпрі завершено: 3 людини загинули, 24 - постраждали, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, ворог атакував ракетами промислову інфраструктуру у Запоріжжі.

Автор: 

Дніпро (3264) Запоріжжя (2263) Дніпропетровська область (3701)


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да, в Запорожье раз бахнуло
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20.04.2024 12:27 Відповісти
Ізраїль за рік створив власне ППО. А зєля не дав на це ЖОДНОЇ КОПІЙЧИНИ. Всі гроші пішли на Велике Крадівництво. То про що мова?
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20.04.2024 12:36 Відповісти
За рік?
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20.04.2024 13:44 Відповісти
Після Шестиденної війни Штати протягом 20 років не давали Ізраїлю ні грошей, ні зброї. І чомусь араби їх не чипали. Тобто знали, що їм є чим захищатись?
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21.04.2024 11:54 Відповісти
Балістики настрогали так шо мама не горюй і немає від неї спасіння. А в нас за 2 роки хіба що допотопні С-200 реанімували та на сцяний ATACMS моляться досі. "Велика ракетна держава"...
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20.04.2024 12:37 Відповісти
Днепр...
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20.04.2024 12:51 Відповісти
 
 