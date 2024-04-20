У Запоріжжі та Дніпрі знову пролунали вибухи

Вдень 20 квітня у Запоріжжі та Дніпрі під час повітряної тривоги знову пролунали вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибух у Запоріжжі", - зазначив він.

Своєю чергою, у Повітряних силах інформують про швидкісну ціль на Дніпро. Телеграм-канали повідомляють про вибухи у Дніпрі.

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Нагадаємо, ворог атакував ракетами промислову інфраструктуру у Запоріжжі.