У Запоріжжі та Дніпрі знову пролунали вибухи
Вдень 20 квітня у Запоріжжі та Дніпрі під час повітряної тривоги знову пролунали вибухи.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Вибух у Запоріжжі", - зазначив він.
Своєю чергою, у Повітряних силах інформують про швидкісну ціль на Дніпро. Телеграм-канали повідомляють про вибухи у Дніпрі.
Нагадаємо, ворог атакував ракетами промислову інфраструктуру у Запоріжжі.
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Фродо Бэггинс
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sulima ivan
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Цензурі-НІТ
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Nero Angelo
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Виталий #548501
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