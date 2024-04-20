УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10637 відвідувачів онлайн
Новини
4 210 18

Вибух у Запоріжжі: ворог атакував ракетами промислову інфраструктуру

запоріжжя

Під час нічного ракетного удару війська РФ атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"російські терористичні війська знов атакували ракетами промислову інфраструктуру Запоріжжя. Деталі ще уточнюються. Постраждалих немає", - зазначив він.

В.о. мера Запоріжжя Анатолій Куртєв повідомив, що внаслідок ворожого удару було ушкоджено обʼєкт інфраструктури.

"За попередньою інформацією, люди та житлові будинки не постраждали. Міські служби обстежують житловий квартал. Інформація уточнюється", - додав Куртєв.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 20 квітня під час оголошеної повітряної тривоги у Запоріжжі прогримів вибух.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські ракети долітають до Запоріжжя за 30-40 секунд, обстрілюють з 60 км. РФ просто випалює наші міста і села, - голова ОВА Федоров

Автор: 

вибух (4444) Запоріжжя (2263) ракети (4020)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+2
Показово, що першим двома висерами на гілці позначив себе кирзовий *********** бот. І все під соусом з методичок, що не треба злити *****, а то він ...
показати весь коментар
20.04.2024 08:17
+1
А до того були зв'язані? Зима 22-23?? З нелохом все ясно але ж нахіба отаку маячню писати!?
показати весь коментар
20.04.2024 08:12
+1
вам прямим текстом написали що зиму 22-23 руки московитів нічим не були звязані, і вони били по сотні ракет чи не щотижня. і наші тоді нічим не били по них бо не могли дотягнутися. У вас причини і наслідки не дружать з головою.
показати весь коментар
20.04.2024 08:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А до того були зв'язані? Зима 22-23?? З нелохом все ясно але ж нахіба отаку маячню писати!?
показати весь коментар
20.04.2024 08:12 Відповісти
вам прямим текстом написали що зиму 22-23 руки московитів нічим не були звязані, і вони били по сотні ракет чи не щотижня. і наші тоді нічим не били по них бо не могли дотягнутися. У вас причини і наслідки не дружать з головою.
показати весь коментар
20.04.2024 08:49 Відповісти
Показово, що першим двома висерами на гілці позначив себе кирзовий *********** бот. І все під соусом з методичок, що не треба злити *****, а то він ...
показати весь коментар
20.04.2024 08:17 Відповісти
Показово, що були видалені коментарі з засудженням того виродка, а самого виродка-ні. Оце тільки зараз хтось повидаляв, бо занадто *паливно* було для цензора. Щось тут не так.
показати весь коментар
20.04.2024 13:49 Відповісти
Ти хоч читаєш ту х@єту, яку тут пишеш?
показати весь коментар
20.04.2024 08:30 Відповісти
 
 