Вибух у Запоріжжі: ворог атакував ракетами промислову інфраструктуру

Під час нічного ракетного удару війська РФ атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"російські терористичні війська знов атакували ракетами промислову інфраструктуру Запоріжжя. Деталі ще уточнюються. Постраждалих немає", - зазначив він.

В.о. мера Запоріжжя Анатолій Куртєв повідомив, що внаслідок ворожого удару було ушкоджено обʼєкт інфраструктури.

"За попередньою інформацією, люди та житлові будинки не постраждали. Міські служби обстежують житловий квартал. Інформація уточнюється", - додав Куртєв.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 20 квітня під час оголошеної повітряної тривоги у Запоріжжі прогримів вибух.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські ракети долітають до Запоріжжя за 30-40 секунд, обстрілюють з 60 км. РФ просто випалює наші міста і села, - голова ОВА Федоров