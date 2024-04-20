Взрыв в Запорожье: враг атаковал ракетами промышленную инфраструктуру

Во время ночного ракетного удара войска РФ атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Российские террористические войска вновь атаковали ракетами промышленную инфраструктуру Запорожья. Детали еще уточняются. Пострадавших нет", - отметил он.

И.о. мэра Запорожья Анатолий Куртев сообщил, что в результате вражеского удара был поврежден объект инфраструктуры.

"По предварительной информации, люди и жилые дома не пострадали. Городские службы обследуют жилищный квартал. Информация уточняется", - добавил Куртев.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 апреля во время объявленной воздушной тревоги в Запорожье прогремел взрыв.

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