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Новости
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Взрыв в Запорожье: враг атаковал ракетами промышленную инфраструктуру

запоріжжя

Во время ночного ракетного удара войска РФ атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Российские террористические войска вновь атаковали ракетами промышленную инфраструктуру Запорожья. Детали еще уточняются. Пострадавших нет", - отметил он.

И.о. мэра Запорожья Анатолий Куртев сообщил, что в результате вражеского удара был поврежден объект инфраструктуры.

"По предварительной информации, люди и жилые дома не пострадали. Городские службы обследуют жилищный квартал. Информация уточняется", - добавил Куртев.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 апреля во время объявленной воздушной тревоги в Запорожье прогремел взрыв.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские ракеты долетают до Запорожья за 30-40 секунд, обстреливают с 60 км. РФ просто выжигает наши города и села, – глава ОВА Федоров

Автор: 

взрыв (6721) Запорожье (2645) ракеты (3549)


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Топ комментарии
+2
Показово, що першим двома висерами на гілці позначив себе кирзовий *********** бот. І все під соусом з методичок, що не треба злити *****, а то він ...
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20.04.2024 08:17
+1
А до того були зв'язані? Зима 22-23?? З нелохом все ясно але ж нахіба отаку маячню писати!?
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20.04.2024 08:12
+1
вам прямим текстом написали що зиму 22-23 руки московитів нічим не були звязані, і вони били по сотні ракет чи не щотижня. і наші тоді нічим не били по них бо не могли дотягнутися. У вас причини і наслідки не дружать з головою.
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20.04.2024 08:49
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А до того були зв'язані? Зима 22-23?? З нелохом все ясно але ж нахіба отаку маячню писати!?
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20.04.2024 08:12 Ответить
вам прямим текстом написали що зиму 22-23 руки московитів нічим не були звязані, і вони били по сотні ракет чи не щотижня. і наші тоді нічим не били по них бо не могли дотягнутися. У вас причини і наслідки не дружать з головою.
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20.04.2024 08:49 Ответить
Показово, що першим двома висерами на гілці позначив себе кирзовий *********** бот. І все під соусом з методичок, що не треба злити *****, а то він ...
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20.04.2024 08:17 Ответить
Показово, що були видалені коментарі з засудженням того виродка, а самого виродка-ні. Оце тільки зараз хтось повидаляв, бо занадто *паливно* було для цензора. Щось тут не так.
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20.04.2024 13:49 Ответить
Ти хоч читаєш ту х@єту, яку тут пишеш?
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20.04.2024 08:30 Ответить
 
 