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Новости
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В Запорожье и Днепре снова раздались взрывы

вибух

Днем 20 апреля в Запорожье и Днепре во время воздушной тревоги снова раздались взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Взрыв в Запорожье", – отметил он.

В свою очередь, в Воздушных силах информируют о скоростной цели на Днепр. Телеграм-каналы сообщают о взрывах в Днепре.

Напомним, враг атаковал ракетами промышленную инфраструктуру в Запорожье.

Также читайте: Утром войска РФ ударили баллистикой по Одессе, пострадал инфраструктурный объект, - Силы обороны

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Днепр (4393) Запорожье (2645) Днепропетровская область (3838)


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да, в Запорожье раз бахнуло
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20.04.2024 12:27 Ответить
Ізраїль за рік створив власне ППО. А зєля не дав на це ЖОДНОЇ КОПІЙЧИНИ. Всі гроші пішли на Велике Крадівництво. То про що мова?
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20.04.2024 12:36 Ответить
За рік?
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20.04.2024 13:44 Ответить
Після Шестиденної війни Штати протягом 20 років не давали Ізраїлю ні грошей, ні зброї. І чомусь араби їх не чипали. Тобто знали, що їм є чим захищатись?
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21.04.2024 11:54 Ответить
Балістики настрогали так шо мама не горюй і немає від неї спасіння. А в нас за 2 роки хіба що допотопні С-200 реанімували та на сцяний ATACMS моляться досі. "Велика ракетна держава"...
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20.04.2024 12:37 Ответить
Днепр...
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20.04.2024 12:51 Ответить
 
 