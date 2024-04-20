В Запорожье и Днепре снова раздались взрывы
Днем 20 апреля в Запорожье и Днепре во время воздушной тревоги снова раздались взрывы.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Взрыв в Запорожье", – отметил он.
В свою очередь, в Воздушных силах информируют о скоростной цели на Днепр. Телеграм-каналы сообщают о взрывах в Днепре.
Напомним, враг атаковал ракетами промышленную инфраструктуру в Запорожье.
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