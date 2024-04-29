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Вечером 28 апреля враг обстрелял Никополь из артиллерии, повреждено учебное заведение. ФОТОРЕПОРТАЖ

Войска РФ обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

От удара выбило окна в местной гимназии. Поврежден забор и линия электропередачи.

"Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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Обстріл Нікополя 28 квітня
Обстріл Нікополя 28 квітня
Обстріл Нікополя 28 квітня
Обстріл Нікополя 28 квітня
Обстріл Нікополя 28 квітня

Автор: 

обстрел (27114) Никополь (1018) Днепропетровская область (3944)


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